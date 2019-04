Vlak Třinci nepomohl. Nezaspali jsme začátek, ale dvě třetiny, uznal Polanský | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Gulaš procedil kotouč ke vzdálenější tyči, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Opět velmi vyrovnaná bitva, tentokrát ovšem nejen se špatným koncem, ale i celkovým průběhem pro Třinec. Souhlasíte?

„Nehodnotí se mi to dobře. My jsme nezaspali začátek, ale hned první dvě třetiny. Nebylo to vůbec, co jsme chtěli hrát, a jsme za to potrestaní. Začínat hokej až ve třetí části, to sice svědčí o tom, že máme nastrénováno, ale v play off se to nesmí stát. Musíme příště začít líp, tak, jak jsme končili posledních patnáct minut. Jinak to nebude dobré.“

Plzeň diktovala tempo, vy jste se dlouho nemohli dostat do tlaku. Čím si to vysvětlujete?

„Těžko říct. Kdybychom to věděli, změníme to hned na střídsačce nebo o třetině. Nemohli jsme se nastartovat, nevím proč. Tohle se někdy ve sportu stane, ale nemám na to vysvětlení.“

Plzeň hrála o všechno, snažila se do toho šlapat. Ve třetí části jste se však zvedli, zase to byli ti Oceláři, kteří dovedou být v útoku velmi nebezpeční…

„Herně se nám závěrečná třetina povedla, zvedla nás. Kdyby za stavu 0:2 na zápasy pro Plzeň po prvních dvou utkáních v Třinci někdo řekl, že se dočkáme sedmého zápasu doma, tak bychom to brali. Nemá cenu se dívat doleva, doprava. Máme sedmé utkání před vlastním publikem, co víc si přát.“

Zatím byly všechny zápasy velice vyrovnané, jen ten úplně první a šestý neskončily o gól. Co lze čekat od sedmého duelu?

„Další vyrovnanou bitvu, v sedmém utkání bych ji tedy čekal. Udělali jsme spoustu chyb, dostali pokaždé první branku, z toho se těžko zvedá. Ale ukázali jsme charakter týmu, bojovnost a to všechno bychom chtěli předvést před domácími fanoušky. Pro hokejistu není víc, než sedmé utkání play off doma.“

Plzeň sehrála o tři zápasy víc než vy. Může rozhodovat, kdo bude mít víc sil?

„To nechci vůbec hodnotit. Viděli jste průběh utkání, víc rozhoduje psychika, než síla na tom ledě. Strašně si přeju a chtěl bych, aby nám pomohlo domácí prostředí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Pour, 35:39. Indrák, 59:12. Gulaš Hosté: 49:02. Polanský Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Stach, Nedorost, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Hosté: Hrubec (Kantor) – Dravecký, Gernát, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Šír – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6116 diváků

