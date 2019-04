Spadnout na zadek a zase vstát. Nejde jen vyhrávat tituly, ví Zaťovič | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa - Liberec: Hudáček v brejku nevystřelil, ale krásnou přihrávkou nabídl gól Ordošovi, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké jsou pocity po konci sezony, který přišel dřív než v předchozích dvou letech?

„Těžké, no. Skončila série, musím teda říct, že super série. Gratuluju soupeři, protože hráli výborný hokej a vyhráli 4:2, bohužel pro nás. Strašně vyrovnaná série, fyzicky náročná. Škoda, že jsme to dneska nezvládli.“

Co rozhodlo o postupujícím?

„Maličkosti, individuální chyby. My jsme jich asi udělali víc, to rozhodlo.“

Byly to i nezvládnuté začátky zápasů?

„Je to tak. Už druhý nebo třetí zápas po sobě jsme dostali rychlý gól, těžko se z toho zvedáme. Trvalo nám to deset minut a půl třetiny bylo pryč.“

Kompenzuje vám reakce diváků zklamání z vypadnutí?

„Diváci jsou super celou sezonu. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do finále, aby si to ještě užili. Ale byla to fakt těžká série, vyrovnaná, mohl postoupit kdokoliv. Bohužel pro nás postoupili oni.“

Libor Zábranský označil sérii s Libercem jako nejlepší za poslední tři roky.

„Je to možné. Hrál se šestý zápas, chvílemi měli víc ze hry oni, chvílemi my. Oni teda zaslouženě postoupili, my jsme dělali víc individuálních chyb. To je posunulo dál.“

Byl tohle strop letošní Komety?

„Ne, podle mě to strop nebyl. Máme určitě na víc, individuálně se z toho musíme poučit. Jdeme dál, čeká nás další sezona. Co na to říct… Je konec sezony, musíme si z toho vzít to pozitivní a poučit se z chyb. Někteří kluci mají kariéru před sebou, musíme spadnou na zadek a zase vstát. Nejde jen vyhrávat tituly. S pokorou uznávám, že Liberec postoupil zaslouženě. Přeju jim, ať jsou hlavně zdraví na finále. My se z toho musíme sebrat.“

Bylo frustrující pořád prohrávat? V celé sérii jste vedli necelé čtyři minuty.

„Nám je to jedno. My jsme takhle hráli všechny série play off. I když jsme prohrávali, tak jsme věřili, že to otočíme, bohužel jsme to teď dvakrát neotočili. Nedá se nic dělat.“

Mluvil jste o příští sezoně, budete její součástí?

„Jo, smlouvu mám. Pokud nebudu vyhozený, tak snad jo.“

Individuálně se vám ale sezona povedla.

„Jo, ale to je hokej, nejsem tenista. Takhle to asi cítí každý. Když dá někdo góly a udělá body, tak je to super, zahřeje to na duši, ale nejsme na tenise. Nevyhraju Grand Slam, já jsem chtěl vyhrát pohár s týmem a ten nemáme, takže moje statistiky jdou mimo.“

Po dvou letech budete trávit léto bez poháru.

„Nevím, jestli bude volnější, snad aspoň trochu jo. (usmívá se) Zklamání bude nějakou dobu trvat, o to víc času pak ale máme na přípravu na další sezonu. Kvalitně potrénovat, abychom do toho zase vletěli od začátku.“

Budete mít větší hlad?

„Určitě. Víme, jak to chutná. Víme, kolik sil stojí play off. Začneme zase od začátku s pokorou, prokoušeme se do play off, a pak uvidíme, co se bude dít. Musíme si z toho brát to pozitivní, zkušenosti, které máme z těchto zápasů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:54. Zaťovič Hosté: 02:21. Redenbach, 21:29. Ordoš, 58:28. Filippi Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., M. Erat, Orsava – Mallet, Kusko, P. Kratochvíl – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Lakatoš. Rozhodčí Hejduk, Jeřábek – Hynek, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

