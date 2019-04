Vrána o sedmém zápase: Hrát doma? Tentokrát výhoda! Půjde se na krev | iSport.cz

Po překvapivém lednovém příchodu ze Sparty vyhlíží s Třincem svoje už šesté finále. Jedno si zahrál s Halifaxem v kanadské juniorce QMJHL, dvě v KHL, nejprve s pražským Lvem a pak s Kazaní, dvě v extralize s Vítkovicemi. Ve všech Petr Vrána se svým týmem prohrál, nicméně o další šanci musí stále ještě bojovat. „Věřím, že si to užijeme a zvládneme to. Když jsme za stavu 0:2 odjížděli poprvé do Plzně, každý by sedmý zápas bral,“ připomíná 34letý útočník. Indiáni ze šesti pokusů všechny proměnili, Třinec ze šesti střetnutí vyhrál tři.



Můžou se dva týmy ještě něčím překvapit, když se spolu střetnou posedmé během necelých dvou týdnů?

„Vždycky se může něco najít, nějaká drobnost, nějaký detail, kterého si všimneme až na videu a někdo z nás to pak může zkusit. Ale myslím, že celá ta série je hlavně o nasazení, bojovnosti, to se ukázalo i v šestém utkání. Ten zápas byl prostě boj a to samé očekávám i v tom sedmém. Můžou rozhodovat maličkosti. Musíme se hlavně připravit a zdárně to dokončit.“



Po obratu v pátém utkání doma a prvním vítězství nad Plzní před vlastním publikem jste měli mečbol, toho jste však nevyužili. Co způsobilo, že jste soupeři dopřáli vyrovnání na 3:3?

„Nezačali jsme hrou, jakou jsme si představovali, že budeme předvádět. Začali jsme hrát vlastně až ve třetí části a to bylo málo. V závěru minutu do konce dali gól, když jsme chtěli zkusit hru bez gólmana. To nás položilo. Nebruslili jsme, nebyli agresivní, nechali jsme je hrát, sami jsme se zbavovali kotouče. Plzeň toho využila a odskočila. Oni věděli, že musí vyhrát, neměli důvod, aby seděli vzadu a vyčkávali. Předpokládali jsme, že do toho půjdou, jenže jsme nezvládli začátek a to nás pak stálo celý zápas.“



Ani jednou v sérii jste nedali první gól a nevyhráli úvodní třetinu, ale třikrát jste dokázali skóre otočit. Ukazuje to, že třinecký tým má silný charakter?

„Všichni věří, všichni makají, nenechávají nic jen tak. Snažíme se na ledě nechat, co v sobě máme. V pátém zápase se nám podařilo to zvrátit, v šestém už ne. Třetí třetina nestačila na to, abychom srovnali a vrátili se do zápasu, Plzeň už to pohlídala. Sedmý duel bude zase těžký, vyrovnaný. Hraje se o všechno. Myslím, že kvůli těmhle zápasům trénujeme a hrajeme celou sezonu. Budeme mít za sebou domácí fanoušky, věřím, že budou na naší straně, podpoří nás po celé utkání a že si to užijeme. Když jsme za stavu 0:2 poprvé odjížděli z Třince do Plzně, každý by ten sedmý zápas bral. Pondělí je tady a my to musíme zvládnout.“

BILANCE TŘINCE V SEDMÝCH ZÁPASECH PLAY OFF - 3:3 VÝHRY Pardubice (čtvrtfinále 2018) Sparta (čtvrtfinále 2013) Slavia (semifinále 2011)

PROHRY Litvínov (finále 2015) Liberec (čtvrtfinále 2007) Zlín (čtvrtfinále 2004)

K tomu jste museli překonávat jednu z největších vzdáleností v extralize. Bylo to hodně nepříjemné?

„Cesta je dlouhá, ať autobusem, nebo vlakem. Člověk se snaží během ní nějak odpočinout, vypnout, načerpat energii, relaxovat. Ale to mají oba týmy podobné.“

Může sehrát roli, že jste sehráli o tři zápasy míň než Plzeň, která se ve čtvrtfinále s Olomoucí tahala taky až do sedmého střetnutí?

„Roli to mít může, ale je to sedmý zápas. Jak my, tak Plzeň bude chtít udělat všechno pro vítězství. Bude to zase vyrovnané.“

Jak chcete vyzrát na brankáře Dominika Frodla, jenž byl v šestém duelu zase hodně pevný a zabránil tomu, abyste v závěru utkání ještě víc zdramatizovali?

„On je vynikající gólman, chytal dobře celou sezonu a podržel je. Ale to k play off patří. Gólman to někdy musí zavřít a Plzni tohle vyšlo. Dvě třetiny jsme nebyli tak nebezpeční a agresivní, neměl tam až tolik práce. Ve třetí už jsme to nestačili srovnat.“

Plzeň v šestém duelu poprvé porazila Třinec doma, předtím v pátém utkání jste zase vy poprvé vyhráli doma nad ní. Nestraší vás přesto fakt, že svedete rozhodující bitvu před vlastním publikem, kde vám to se Západočechy tak úplně nešlo?

„Takhle na to nikdo nepohlíží. Hrajeme sedmý zápas doma, musíme do toho prostě dát všechno, abychom domácí zápas zvládli líp, než ty předtím. Páté utkání se nám podařilo otočit ke konci, to zase poukazuje na ten charakter, na to, že kluci nic nevzdají a makají až do konce. S tímhle přístupem musíme jít sedmého utkání od začátku.“

BILANCE PLZNĚ V SEDMÝCH ZÁPASECH PLAY OFF - 6:0 VÝHRY Olomouc (čtvrtfinále 2019) Zlín (finále 2013) Litvínov (čtvrtfinále 2013) Zlín (čtvrtfinále 2012) Pardubice (čtvrtfinále 2009) Pardubice (čtvrtfinále 2004)

Dá tedy domácí prostředí brát jako výhoda?

„Myslím, že ano. Některé zápasy, které jsme hráli doma v téhle sérii, nebyly úplně optimální. Ovšem pořád nastoupíme před vlastním publikem, máme tam svoje fanoušky, kteří tým poženou. Když jsme ztratili doma oba úvodní zápasy, každý by si sedmé utkání přál. Byli jsme v horší situaci, tehdy bychom byli vděční, že takovou šanci vůbec ještě dostaneme. A my ji teď máme.“

Bude rozhodující duel hlavně o vůli?

„O drobnostech. Je nás tam dvacet a každý, kdo je zrovna na ledě, se snaží odvést vždycky to nejlepší. Kdokoli může udělat chybu, záleží na maličkostech. Je to o vůli, kdo na tom bude možná fyzicky o trochu líp. Ale v těch sedmých zápasech už se opravdu jde na krev, takže je úplně jedno, jestli Plzeň hrála víc zápasů než my, nebo míň. Bude to boj, jsme doma a budeme se snažit toho využít.“

Taky to budou určitě nervy, záleží taky na zkušenostech, nezbláznit se, nepodlehnout důležitosti zápasu. Kdo je na tom z tohoto pohledu líp?

„Myslím, že oba týmy jsou velice zkušené a na každé straně se najde spousta hokejistů, kteří mají hodně odehráno. Takhle bych se na to nedíval, jestli je někdo víc nebo míň zkušený. Nervy jsou to vždycky. Pořád je to hokej.“