Šmíd o prvním finále, Pešánovi i Liberci: Tak běž studovat, hrozil mi táta | iSport.cz

Ladislav Šmíd a Martin Ševc, šerifové liberecké defenzivy, s nimiž se jen málokdo pustí do otevřeného sváru. Tihle pánové zkrátka vědí, kudy běží zajíc, jak se říká. Vtipné je, že Ševc vstoupí do svého devátého ligového finále a jde si pro šestý titul, Šmíd se na této úrovni ocitá prvně v životě.

Liberec rozjel sezonu porážkami 0:4 v Plzni a 0:2 s Pardubicemi. Pak se parádně zvedl, ale paradoxně na konci základní fáze přestal hrát, co umí, a málem přišel o Prezidentský pohár. Panovala velká nervozita?

„Moc bych to nerozváděl, ale je fakt, že ke konci základní části jsme nehráli dobře. Na naše poměry se dost prohrávalo, nebyl to od nás standard, jaký jsme předváděli celou dobu předtím. Tak jsme si zašli na společnou snídani. Lídři týmu, trenéři, a tam jsme si všechno vyříkávali.“

Natvrdo?

(přikyvuje) „Nasyrovo. Každý řekl, jak to cítí, co by se mělo změnit. Vyjasnili jsme si navzájem vlastní názory a s tím jsme pak šli i do kabiny.“

Na čí popud proběhla snídaně šéfů?

„Na popud obou stran, nás hráčů i trenérů. Všichni věděli, že to, co v danou dobu předvádíme, není hokej, který v Liberci od sebe očekáváme a který sedí ke kultuře téhle organizace.“

Pomohlo to?

„Určitě, nakoplo nás to. Hned v dalším zápase jsme se zlepšili. Taková setkání jsou důležitá. Je vždycky lepší povědět si názory do očí, než si za něčími zády něco šeptat. To je začátek konce. Takže pěkně upřímně, i když ta pravda někoho s prominutím nasere. Jasně, může to být chvíli pro někoho nepříjemné, ale jsme tady přece všichni chlapi, musíme být k sobě poctiví a rovní.“

Charakter liberecké kabiny se dosud nejvíc ukázal v tom, jak jste zvládli pátý duel s Kometou. V Brně jste hodně nepříjemně, možná i docela hloupě prohráli zápas, který mohl soupeře nakopnout. Doma jste však zaúřadovali jako naprostý suverén.

„Souhlasím. Proti Kometě jsme v sérii skoro pořád vedli, šli jsme do třetí třetiny, přijde posledních deset a najednou je to 2:2... Neříkám, že vyrovnávali z ničeho. Šance měli, ale to my taky, a k tomu i pocit, že to máme v rukách, že to zvládneme. Jenže bum, gól a najednou koukáte, jak se nám to sype, jak nám stoupá nervozita. A v prodloužení další gól, 3:2 pro domácí a konec. Těžký