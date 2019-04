Generali play off extraliga se chystá na naprostý vrchol - finále mezi Libercem a Třincem! Kdo tento souboj ovládne a bude se radovat z titulu republikového šampiona zhodnotil hokejový expert deníku Sport Ondřej Kuchař. "Bude to vyrovnaná série, která neskončí ve čtyřech nebo pěti zápasech," myslí si. Proč do finále nešla Kometa? A co říká o univerzálovi Vladimíru Draveckém? Podívejte se ve videu.