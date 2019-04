SESTŘIH: Liberec - Třinec 1:2. Oceláři dali oba góly v přesilových hrách | iSport.cz

SESTŘIH: Liberec - Třinec 1:2. Oceláři jdou ve finále do vedení, skvěle chytal Hrubec

Hokejisté Třince vstoupili vítězně do finále Generali play off Tipsport extraligy, když vyhráli na ledě Liberce 2:1. Oceláři vstřelili obě branky v početních výhodách, nejprve se prosadil Erik Hrňa, poté Petr Vrána. Za domácí tým vyrovnal na 1:1 Tyler Redenbach. Třinec tak v play off vyhrál venku pátý z šesti zápasů.