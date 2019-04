Favorit Liberec? Chceme všem ukázat, že se pletli, usmívá se Doudera | iSport.cz

Vsadím se, že jste si v šatně říkali něco jako: bacha na začátek, Liberec na nás vletí. Nakonec to ale bylo přesně naopak.

„Řekli jsme si, že musíme začít od začátku, že si nesmíme dovolit zaváhání jako doma s Plzní. Chtěli jsme hodně napadat jejich beky, udržet je pod tlakem. Myslím, že se nám to dařilo. Druhou třetinu jsme ale začali mít trochu problémy. Začali jsme ztrácet puky, Liberec nás zatlačil, ale zvládli jsme to. V třetí třetině jsme se zase vrátili k tomu, co slavilo úspěch.“

Byla ve vás ještě euforie ze zvládnutého sedmého semifinále s Plzní?

„Je to možné, byli jsme v zápasovém tempu. Měli jsme jenom den volna, který utekl jako voda. Hned pak jsme jeli sem. Možná to mohlo hrát roli.“

Oba góly jste dali v přesilovce, o obou jste zapsal asistenci. Přišlo mi, že jste tentokrát nehráli tolik na snajpra Martina Růžičku, mám pravdu?

„Ano, vzorec na přesilovku byl trochu jiný než normálně. Přede mnou stál hráč, takže já jsem moc střílet nemohl. Liberec si ale na rozdíl od Plzně spíše hlídal křídla. Já jsem tam zůstával volný, takže jsem se to snažil hodně střílet na bránu a vyšlo to.“

Nejdřív jste byl označený za střelce branky vy, nakonec bylo autorství zapsáno Eriku Hrňovi, který váš pokus tečoval. Věděl jste to hned na ledě?

„Slyšel jsem, že to někdo líznul. Nejdřív jsem si myslel, že to byl jejich obránce, Erik mi pak ale na střídačce říkal, že to tečnul on, takže jsem hned věděl, že to není můj gól.“

Jak těžké bylo čelit velké útočné síle Liberce? Přišlo mi, že jste to dlouho zvládali až překvapivě dobře.

„Všichni je favorizovali, přitom to jsou stejný kluci jako my. Neviděl jsem v tom takový rozdíl, že by nás měli nějak válcovat. Dobře jsme se na to připravili a jdeme si za svým cílem, za svým snem, který máme od letní přípravy stejný a chceme ten titul konečně urvat.“

Je pro vás motivace navíc ukázat všem, že se pletli, když favorizovali Tygry?

„Samozřejmě. Všem chceme ukázat, že jsme tady zaslouženě. Už v základní části jsme hráli výborný hokej, není náhoda, že jsme skončili druzí. Už loni jsme byli ve finále, jdeme si za tím. Poučili jsme se z chyb, které jsme před rokem udělali. Teď jsme o to víc silnější.“

Co byla hlavní zbraň pro to udržet Liberec na uzdě?

„Snažili jsme se jim hrát hodně do těla, to dělá problémy každému soupeři. Když náhodou nastal nějaký problém, tak to Šimon Hrubec vychytal.“

Zhruba v polovině zápasu jste se ale viditelně zatáhli a akce soupeře ničili ve středním pásmu. Takový byl plán?

„Hráli jsme to takhle s Vítkama i s Plzní, osvědčilo se nám to. Takhle se má hrát, když se vede. Ve druhé třetině jsme ale měli špatné pasáže hry, kdy jsme zbytečně ztráceli puky a oni nás dostávali pod tlak. To musíme zlepšit.“

V pátek to ale bude od Liberce určitě větší vítr.

„Určitě nám nedají nic zadarmo, totéž ale platí i od nás. Bude to nesmírně těžký zápas, ale my si opět půjdeme za vítězstvím. Pokud tam každý hráč nechá všechno, tak věřím, že to zvládneme.“

Co zatím říkáte na atmosféru finále? Přijde mi, že ve srovnání s předchozími sériemi to není zdaleka tolik vyhecované.

„Těžko se to srovnává. S Vítkama to bylo derby, svátek hokeje, kterým žil celý region. S Plzní jsme měli trochu na mále, ale dokázali jsme to otočit a zvládnout to. Hodně nás to posílilo. Dneska jsme do toho chtěli vlítnout od začátku, což se povedlo. První gól dost určil ráz toho utkání. Nekoukáme se ale na to, jak hraje soupeř. Chceme prostě vítězit.“

Takže účel světí prostředky. Je jedno jak, nemusíte hrát hezký hokej, hlavně, když budete vítězit.

„Přesně tak. Nám je to jedno, my klidně budeme hrát hnusný hokej, hlavně ať vyhrajeme. Proto celou sezonu dřeme. Máme v kabině dost kluků, včetně mě, kteří už doma máme pár stříbrných medailí a teď to chceme konečně prolomit a získat to vysněné zlato. Třinec si to za dlouholetou práci zaslouží.“