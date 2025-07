Faksa o výhře v loterii: Dallas? Byl jsem v šoku! Ale super. Měl i lepší nabídku

Nabídek se sešlo víc. Ale Radek Faksa zvolil Dallas, kde to dobře zná a kde nejlíp znají i jeho. Jako vyhlášený obranář a specialista na oslabení v minulosti dostal hlasy do Selke Trophy. Práci měl pár hodin po otevření trhu s volnými agenty. Ani se nemusel stěhovat. Jenže kdo tohle mohl vědět? „Byl jsem až v šoku. Ale super. Jsem šťastný,“ neskrýval nadšení v rozhovoru pro iSport.

Kontrakt na tři roky, s penězi jste šel asi o milion dolarů ročně níž, nicméně tohle jste si představoval?

„Je to zhruba, co jsem chtěl. Tři roky jsem si určitě přál, ale i kdybych dostal dva, budu spokojený. Tím víc jsem teď rád, jak to dopadlo. Vždycky jsem volil raději jistotu, než jít do nějakého rizika. Nabídku na tři roky jsem měl i z jiného týmu. Ale už mám dvě děti, v Dallasu to známe a hlavně je tam šance na Stanley Cup. Stars mají výborné mužstvo a z toho důvodu jsem si je vybral, přestože jsem měl o chloupek lepší nabídku odjinud.“

Bylo to někam dál?

„Právě, že to bylo zase ve stejné divizi…“ (směje se)

Ovšem pro vás i rodinu nebude návrat tak složitý, když jdete do prostředí, které dobře znáte.

„Určitě to bude jednodušší, protože už tam známe nějaké lidi. Víme, kam máme jít bydlet a podobné věci. Nevlastníme tam žádný byt ani dům, nic. Všechno jsme vystěhovali, nepočítali jsme, že se vrátíme. Ale už víme, co a jak, město známe velmi dobře.“

Pryč jste byl z Dallasu jen rok. Překvapilo vás, že se znovu ohlásil?

„Byl jsem až v šoku! Tohle jsem vůbec nečekal. Moc často se nestává, že by se člověk vracel po roce. Zvlášť, když tam byl předtím tak dlouho. Říkal jsem to i rodině. Všichni tvrdili, že možná Dallas. Ale myslel jsem, že to je asi taková šance jako vyhrát v loterii. A i když se Stars ozvali, pořád jsem si myslel, že to nedopadne, že zbývá ještě hodně mužstev ve hře a kdoví, jak to je. Kolikrát takhle týmy tvrdí, že mají zájem, ale med kolem pusy mažou víc hráčům. Nakonec to tak ale dopadlo a určitě jsme šťastní. Tři roky jsou super.“

Kolik se kolem vás točilo týmů?