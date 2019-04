SESTŘIH: Liberec - Třinec 3:1. Domácí rozhodli o výhře ve druhé třetině | iSport.cz

Bílí Tygři si po bezbrankové první třetině vybudovali ve druhém dějství během necelých dvou minut dvoubrankový náskok zásluhou Tomáše Filippiho a Libora Hudáčka, ale Tomáš Marcinko snížil. V závěru potvrdil úspěch vítěze základní části Jaroslav Vlach.

Série se nyní přesouvá pod Javorový vrch, kde se v pondělí a v úterý odehrají na ledě Ocelářů další dva zápasy. Po dnešku je zároveň jisté, že se série určitě vrátí v pátek 26. dubna ještě na sever Čech, kdy je na programu duel číslo pět.

Úvodní třetina byla oboustranně hodně opatrná. Na konci druhé minuty sice nebyl daleko od vedoucí branky Adamský, ale jinak bylo vzruchu před oběma brankami poskrovnu. Nijak zásadní změnu nepřinesla ani první početní výhoda, kterou hrál Liberec. Třinečtí velmi pozorně bránili a Hrubec nečelil žádné výraznější příležitosti.

Teprve když hříšník Chmielewski naskočil zpět do hry, nechybělo mnoho k vedoucímu gólu Valskému, jenž zkusil štěstí z úhlu. Pak si zkusili po Vlachově faulu hru v početní výhodě také hosté, ale se se stejným výsledkem - ani Will nemusel sáhnout k ostřejšímu zásahu. První opravdu velkou šanci přinesla 19. minuta, kdy mohl po Dernerově vyražené střele zakončovat do odkryté branky Zachar, promáchl ale naprázdno a puk minul.

Mnohem více událostí nabídla druhá část. Zachar po pár vteřinách dostal zbytečný trest za nesportovní chování, když svou brzdou ohodil Hrubce, k němu navíc po vyhození puku do hlediště brzy přisedl Filippi a Oceláři měli k dispozici 55 sekund přesilovky pět na tři. Martin Růžička sice vystrašil Willa ranou z první, ale to bylo od hostů vše.

Pak se ve 25. minutě nechal vyloučit Cienciala a Slezané pykali. Kvapil v boji o puk přetlačil Adamského, nabil Filippimu a ten trefil přesně horní růžek branky. Neuběhly ani dvě minuty, když Oceláři chybovali v rozehrávce, Birner duchapřítomně posunul kotouč do jízdy Hudáčkovi a ten se sám proti Hrubcovi nemýlil.

Liberečtí se dostali do své obvyklé pohody a ve 35. minutě mohl přidat třetí zásah Vlach, zblízka zakončil ale pouze do Hrubce. Krátce nato hrál Třinec přesilovku, v níž se vyznamenal Will. Nejprve vychytal Růžičku, vzápětí v obrovské šanci i Vránu při dorážce.

Jenže zároveň fauloval Doherty a Třinec hrál dokonce 99 sekund pět na tři. Hostující kouč Varaďa si vzal i oddechový čas a Marcinko zblízka po Růžičkově nabídce vrátil Třinec do hry.

Liberečtí ve třetí části pečlivě střežili těsné vedení, ve 48. minutě ho zachránil Will proti Michalu Kovařčíkovi. V závěru přišla pojistka, když Šmíd povedeným lobem vyslal na zteč Krenželoka, jenž předložil kotouč Vlachovi a ten si věděl rady. Pěstní výměnu názoru pak nabídli vyprodanému hledišti ještě Filippi s Adamským, ale výsledek se nezměnil.

Hlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to zápas, který byl velmi podobný tomu prvnímu. My jsme byli ale lepším týmem oproti včerejšku; byli jsme poctiví a daleko více v emocích než včera. Možná až moc. Hosté nevyužili přesilovky vedle té pět na tři, my jsme si naopak jednou přesilovkou pomohli, což byl možná ten malý rozdíl oproti prvnímu utkání. Mužstvo nebylo potřeba nějakým způsobem nabudit, protože tým sám cítil, že včera nehrál, jak by měl. Dneska ale přišlo do kabiny jiné mužstvo."

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím, že po vyrovnané první třetině, kdy se hrálo hodně bojovně, to vzalo za své. Inkasovali jsme první gól při oslabení, sami jsme přitom předtím neproměnili pět na tři. Ale i takový je hokej. Pak se nám naskytlo pár šancí, které zůstaly nevyužité. Měli jsme tam pak smolný odraz puku od rozhodčího při druhém gólu Liberce. Při další přesilovce pět na tři jsme snížili, pak to bylo o té jedné brance, ale ve třetí třetině už to bylo těžké. Domácí hráli velmi dobře střední pásmo a i přes některé šance si myslím, že jejich výkon byl jiný než včera. Těšíme se domů na zápasy tři a čtyři. Věřím, že do nich vstoupíme lépe než dnes."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:24. Filippi, 28:13. L. Hudáček, 57:46. J. Vlach Hosté: 37:50. Marcinko Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Stříteský, Ševc, Doherty – Lenc, L. Hudáček (C), Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar (A), P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (Kantor) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička (A), P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (A), Werek – Svačina, Polanský, Adamský (C) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Rozhodčí Šír, Pražák – Lhotský, Ondráček. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků