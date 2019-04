Hrubec vychytal Kvapila, pak však nestačil na Havlína: Obyčejná střela | iSport.cz

Neměl tolik práce jako Roman Will na druhé straně. Přesto i Šimon Hrubec znovu ukázal, že patří k extraligové elitě. Chytil trestné střílení Marka Kvapila, zlikvidoval sólový únik Radana Lence, v prodloužení betonem vyrazil dělovku Martina Ševce. Oba inkasované góly byly smolné. První před ním tělem tečoval Radan Lenc, při druhém vylétl puk z klubka hráčů.

Z vítězné střely jste neviděl nic?

„Vůbec, když už si nestihnu ani kleknout, tak to už fakt nevidím nic. Já si hledal puk, neviděl jsem přes našeho hráče. Vlastně to byla jen taková obyčejná střela.“

Havlín se trefil i na konci první třetiny, ale sudí branku neuznali kvůli Valskému v brankovišti. Bránil vám ve hře?

„Nevím po pravdě, kdo to byl, ale tam jsem dostal takovou ránu na hlavu... Nevím, jestli vylučoval za ni, nebo tam bylo něco v rohu, ale dostal jsem ránu na palici. Ještě tak minutu se mi točila hlava.“

Za stavu 0:0 jste čelil trestnému střílení Marka Kvapila. V pondělí vás překvapil kličkou pod betony, to jste si hlídal? Tušil jste, co udělá?

„To je tak šikovný hráč, že může dělat cokoliv. Nedal, máme to spolu 1:1.“ (usměje se)

Přesto se z výhry nakonec radoval Liberec. Jste moc naštvaný?

„Prvotní naštvání tam je, rozhodly určitě naše přesilovky. Máme jich spoustu a prakticky z nich nevytěžíme vůbec nic. Nevím. Jsem tam od toho, abych chytal, tak nemohu soudit, ale samozřejmě vím, že přesilovky pomůžou. Měly by pomáhat v takto důležitých zápasech. Takže na tom budeme muset ještě zapracovat. Jinak jsme předvedli zase skvělý výkon. Samozřejmě jsme věděli, že Liberec to zase zvedne po včerejším zápase a také, že jo. Bylo to velmi vyrovnané, prodloužení bylo fér. V něm už byli šťastnější Liberečtí. Vystřelili dobře přes našeho hráče.“

Byli něčím zvlášť nepříjemní?

„Stříleli, stáli před bránou. Takové to, co chceme dělat i my. Teď to asi dělali o něco víc a možná i proto berou výhru.“

Vyrovnávali jste v 58. minutě, věřil jste, že zápas v euforii urvete?

„Jo, měl jsem velkou radost z toho gólu a věřil jsem, že... Měl jsme takové déjá vu. I s Plzní jsme v závěru vyrovnali, říkal jsem si ty brďo, zase to tam musíme dát, abychom to ještě v základní hrací době urvali. Neudálo se, no.“

Mohli jste rozhodnout i dřív?

„Samozřejmě, měli jsme tam spoustu přesilovek, které jsme měli proměnit a do prodloužení jsme ani nemuseli dojít. Teď jsme smutní.“

Stav série je nerozhodný 2:2, jak jej vnímáte?

„Zase jsme jako by u stavu nula nula a hrajeme na dva vítězné. My jsme si to už zažili s Plzní. Jedeme k nim uhrát vítězství, věřím tomu.“

