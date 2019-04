Přestřelka trenérů! Pešán vyčinil Vránovi, Varaďa má kompro materiál | iSport.cz

První finálový zápas prakticky jakékoli emoce postrádal. Od druhého večera se ale hrany začaly brousit, přišla první kočkování, tepovka letěla nahoru. V úterním čtvrtém duelu pak emoce gradovaly do dosavadního maxima. Ostré zákroky, neuznaný gól Tygrů, vytočený Martin Ševc, a nakonec nervy cuchající prodloužení.

I přes veškeré přestřelky a důležitost bitvy o pohár se však včera našlo místo pro skvělá fair play gesta. Právě rapl Ševc se dvakrát přiznal k tečování střely Třineckých do ochranné sítě. Jednou dokonce v oslabení tří proti pěti. Zatímco rozhodčí ukazovali vhazování ve středním pásmu, obránce Liberce okamžitě zvedal ruku a hlásil se k dotyku kotouče. Čestně se zachoval také Ocelář Vladimír Dravecký, jenž během vteřiny zrušil signalizované zakázané uvolnění, jelikož se rovněž dotknul puku.

Trenér hostů Filip Pešán na tiskové konferenci před hráči smeknul, dotaz ale také obrátil do opačné roviny. „Ukazuje to velikost těch hráčů. Stejně tak bych ale očekával v prodloužení odvolání faulu od Petra Vrány. Nechci do něj zasahovat, ale taková přiznání ukazují velikost hráčů a tleskám jim,“ pravil.

Kdo ustojí emoce líp, ten vyhrává

Vránu v prodloužení podrazil kapitán Tygrů Petr Jelínek, spolu se Šmídem se ho okamžitě vydal přesvědčovat, ať se přizná k pádu bez cizího zavinění. Centr třinecké první lajny však jen zakroutil hlavou a odjel na střídačku. Jelínek poté zlostí hokejkou inzultoval plexisklo na trestné lavici. Přesilovku ale domácí využít nedokázali a o pár minut později sami dostali rozhodující branku.

Hlavní kouč Ocelářů Václav Varaďa na tvrzení Pešána po žádosti zareagoval. „Ano, spousta fair play gest, ale také spousta gest, která by tam být neměla. Máme nasbíráno hodně materiálu, ale teď ještě není vhodná chvíle, aby tenhle materiál šel ven. Ve vyhecované sérii o pohár se to ale prostě stává. Nepřeceňoval bych to,“ dodal. O jaké kompromitující materiály jde? Konkrétní být Varaďa odmítl. Pešán se nad jeho slovy jen ušklíbl.

V pátek napíše finálový boj pátý díl. Bude zajímavé sledovat, jaký bude mít vývoj nejen výsledkový, ale zároveň zákulisní. „Kdo emoce líp ustojí, vyhrává,“ doplnil Pešán.

