Varaďa krotí ocelářskou euforii: Kluky držím za… za to, co chlapi mají | iSport.cz

Jste na svůj tým po vydřené výhře hrdý?

„Strašně moc! Snad až na jeden zápas jsme v play off museli pokaždé dotahovat náskok soupeře. Tam se ale ukazuje obrovská morální síla toho týmu, kluci nic nevypustí, nevzdají. I kdybychom ten pátý zápas nakonec prohráli, byl bych na ně pyšný za to, jak to odedřeli.“

Jak vám bylo v prodloužení, kdy se na Šimona Hrubce řítili prakticky sami tři hráči Liberce?

„Sledoval jsem to s rukama v dlaních. Říkal jsem si: Jeeežiš, zase jsme špatně vystřídali. Takhle lacině zase dostat gól, to bych těžce nesl. Kluci to z dlouhé střídačky dobruslovali, ale nestihli to. Štěstí se ale přiklonilo k nám, minule šlo k Liberci. Obecně bych ale řekl, že jsme asi víc chtěli.“

První prodloužení jste přežili jen tak tak. Ve druhém jste do toho ale zase šlápli, nepřekvapuje vás, kolik sil vaši hráči pořád mají?

„Jak jsem řekl, jsem na ně pyšný. K prvnímu prodloužení bych se ani nevyjadřoval, tam jsme měli nohy jako v medu. Domácí ale branku nedali, i když my jsme byli hrozně pasivní, skoro jsme nehrozili. Kluci toho měli plné kecky, přestávka nám ale pomohlo. Spadla z nás tíha. Jak jste řekl, dvacet minut jsme přežili, a až pak začali hrát.“

Jak těžké pro vás bylo lepit sestavu? Nakonec jste dohrávali jen se pěti obránci.

„Velkou komplikací je pro nás zranění Milana Doudery. Naštěstí jsme k utkání nominovali sedm beků, ne šest jako předtím. Při zranění Jirky Polanského jsme trochu pošoupali s lajnama, Davida Ciencialu jsme strčili doprostřed třetí lajny. Oživil hru, klukům to pomohlo.“

Budete muset před šestým duelem v týmu krotit euforii?

„Já se snažím kluky držet na uzdě pořád. I když jsme třeba měli šňůru výher, držel jsem je za… za to, co chlapi mají. Naopak, když se nedaří, snažím se být pozitivní. Nemůžete být neustále negativní. Kluci na to dobře reagují v průběhu celé sezony dobře.“

