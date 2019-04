Pešán: Tým se oklepává špatně, ale Třinec si titul zasloužil. Plán nemám | iSport.cz

Co rozhodlo o titulu pro Třinec?

„V nedělním zápase opět detaily, my jsme nepropálili kotouče od modré čáry do brány, soupeř to udělal. My dali dva góly, oni tři. Celá série byla o tom, kdo schová jednu šťastnou střelu gólmanovi někde před očima, a teď to byl Třinec.“

Jak osobně prožíváte momenty, kdy stojíte na té stříbrné straně, a soupeř bere zlato?

„Soupeř byl asi o něco lepší. O malinký kousek lepší byl. My jsme začali dobře hrát minulý zápas, šestý taky, ale to štěstí se nedoklonilo k nám. Ale tím netvrdím, že Třinec vyhrál šťastně. Ne, Třinec vyhrál zaslouženě.“

Jak se z toho tým oklepe?

„Oklepává se z toho špatně. Jde ale o věci, které k životu patří. Jednou jste nahoře, jednou dole. Když si vezmu kolegy, kteří do poslední chvíle bojovali o extraligový život, tak se mi můžou smát, že tady prožívám emoce ve finále. Ve finále… Měly by to být příjemné emoce, ale jakmile se hodí buly, chcete vyhrát a je jedno, jestli se hraje finále nebo o sestup. Naštěstí jsme letos měli tak parádní sezonu, že jsme si dovolili hrát o titul.“

Mistrovská radost Třince! Takhle se slavil druhý titul na ledě i v kabině 720p 360p REKLAMA

Marek Kvapil vůbec nepřiletěl, nešlo to?

„Marek Kvapil měl zdravotní problém. A než mít polovičního Marka Kvapila se zdravotními problémy, tak jsme radši nasadili stoprocentního Dominika Lakatoše, který nám dnes výrazně pomohl, abychom zápas zvládli. Bohužel se tak nestalo.“

V play off jste často vedli a nechali si vyrovnávat. S Kometou jste to zvládli, s Třincem nikoli. Byla to trochu kudla do zad?

„Trošku kudla do zad ano, ale sám jste viděl, že ve čtvrtém zápase tady jsme byli horší a vyhráli jsme ho v overtimu. Doma jsme pak byli daleko lepší, ale prohráli jsme ho v prodloužení. Dneska to bylo pade na pade. Sérii rozhodují malinkaté věci, jedna skrytá střela. Musím říci, že Třinec potvrdil, že byl v celé sérii o chlup lepší.“

Dalším klíčovým detailem série mohl být neuznaný Vlachův gól v pátém utkání, který padl po odpískání Šmídova zákroku na soupeře. Být to obráceně, asi byste vyhráli vy a jeli do Třince s mečbolem.

„No, ale celkově jsme sázeli na to, že využijeme nějakou přesilovku a že rozhodující gól dáme my. Bohužel jsme žádnou přesilovku nedostali. A jestli nějaké góly měly platit, nebo ne, to už je voda pod mostem.“

Cítíte zároveň jistou úlevu, že je konec náročné sezony?

„Asi bych to ještě dva dny vydržel…“

Co vás čeká potom?

„Nevím. Teď jsem rád, že jsme tady letadlem a nepojedeme šest hodin domů. To by nás asi všechny zabilo. Děkuju majiteli, že nám umožnil sem letět a že budeme brzy doma. Plán další nemám, protože jsem měl za to, že v pondělí máme trénink.“ (s úsměvem)

Vyhrát titul doma je pro vyvolené, básnil Hrubec. Medaili schoval i pro Hamerlíka 720p 360p REKLAMA

Vrána po divoké sezoně: Odejít ze Sparty nebylo snadné. Jsem ale rád, že mi Třinec dal šanci 720p 360p REKLAMA

Nechtěl jsem, aby u nás slavil zase někdo jiný, oddechl si Adamský 720p 360p REKLAMA

Třinec - Liberec: Euforie, Adamský zvedl nad hlavu Masarykův pohár 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Třinec - Liberec 4:2. Masarykův pohár pro Oceláře! Titul jim zajistil Roth tři minuty před koncem 720p 360p REKLAMA