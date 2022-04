Prásk! Sudí se po kolizi s Kubíkem řítil na mantinel: Bál jsem se o něj

Lidé se bavili, viděli deset gólů. Zaplněný stadion v Chomutově při prvním dílu baráže sledoval i moment, při kterém zatrnulo. To když se po nezaviněné kolizi ve třetí části řítil hlavou na mantinel zkušený čárový sudí Jiří Gebauer. Byla to pořádná pecka, hned za ním přispěchal i kladenský kapitán Tomáš Plekanec, aby mu pomohl na nohy. „Docela jsem se o něj bál, protože letěl blbě na ten mantinel. Jsem rád, že se mu nic nestalo,“ řekl k tomu útočník Adam Kubík. Právě s ním se totiž arbitr srazil.

Byla to rána, která zaduněla na celý stadion. Čárový sudí s číslem 32, tedy velezkušený Jiří Gebauer, po nezaviněné kolizi dopadl na mantinel a vypadal otřeseně. Až po chvíli si stoupnul, byl celý od sněhu.

Co přesně se semlelo? Bylo to v 53. minutě v době, kdy Kladno hrálo v početní výhodě, ke srážce došlo po přerušení. „Díval jsem se k bráně, co se tam dělo. Už tam byl klid. Tak jsem se chtěl otočit. Ale rozhodčí to jel ještě uklidňovat, takže jsme se srazili nohama,“ vykládal útočník Kubík, který přiznal, že když uviděl, jak upadl, měl o něj obavy.

„Jsem moc rád, že to dopadlo dobře. Hlavně že se rozhodčímu nic nestalo. A zítra jedeme nanovo,“ řekl k tomu člen elitní formace. Když se sudí zvedl, zajel za ním ho přátelsky poplácat právě i Kubík. Ještěže to všechno dobře dopadlo…

23letý Kubík chvíli poté ve stejné početní výhodě přesně tečoval ránu od modré a trefil klíčový gól na 5:4. Další zápas se hraje opět v Chomutově hned v pondělí. Tentokrát od 18 hodin.