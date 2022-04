Dcera, extraliga, inženýr a nyní Babka gólem nakopl Kladno: Snová sezona

Poslední půlrok je pro Jakuba Babku (29) průlomový po životní i kariérní stránce. V prosinci přivítal hokejový univerzál na světě dceru, v lednu se po sedmi letech vrátil do extraligy v dresu Kladna a ve stejný měsíc úspěšně dostudoval stavebního inženýra. Při odevzdání diplomky měl sice kolizi s debutem za Rytíře, i s tím si ale poradil. „Byla to formalita, ale vyšlo mi to a jsem moc rád,“ usmíval se rodák z Českých Budějovic. Nyní se Středočechy skvěle vstoupil do baráže s Jihlavou. Ke druhé výhře v sérii (4:1) přispěl hráč schopný hrát v útoku i obraně premiérovým gólem.

Mám vás již tedy oslovovat pane inženýr? Přeci jen jste v lednu při příchodu do Kladna měl kolizi s odevzdáním diplomky a premiérou proti Olomouci, tak jsem se chtěl ujistit, jestli jste všechno v pořádku zvládl.

(usmívá se) „Povedlo se mi to odevzdat právě po zápase s Olomoucí. A poslední den v lednu jsem úspěšně odstátnicoval. Mám za sebou i promoci. Diplom mám doma vystavený, takže je pěkně schovaný, ale tento titul (stavební inženýr) je mi zatím k ničemu. Dělal jsem to proto, abych po hokejové kariéře mohl pokračovat v tom, co jsem studoval.“

Gratuluji! Bylo odevzdání diplomové práce hodně hektické? Pokud se nepletu, zbývalo vám jen několik hodin.

„Měl jsem po zápase čas do půlnoci, ale práce už byla prakticky připravená. Určitě to nebylo tak, že bych dopisoval poslední kapitolu. Měl jsem to připravený, akorát mi zbývalo doplnit nějakou anotaci a klíčová slova, odkliknout, odevzdat a v pondělí odnést v papírové podobě. Byla to víceméně jenom formalita, ale povedlo se mi to a jsem za to strašně rád.“ (usmívá se)

Vám se během sezony i narodila dcera. Takže k téměř dokonalé sezoně už schází jenom dvě výhry v baráži, viďte?

„Přesně jak říkáte. Dá se říct, že je to pro mě průlomová sezona. Ať už jsem se nějakým způsobem dostal zpět do extraligy, dokončil jsem školu po bezmála deseti letech a v prosinci se nám narodila dcera… Pro mě zatím snový ročník. Doufám, že to završíme úspěchem v baráži.“

Je návrat do extraligy po sedmi letech pro vás také jistou odměnou za usilovnou práci na ledě i mimo něj?

„Jednoznačně. Tak to bývá, už nejsem úplně mladý, takže extraliga je určitě odměna pro kluky jako já, kteří víceméně hráli Chance ligu.“

Navíc jste hokejový univerzál schopný hrát do útoku i obrany, což se v extralize stále moc nevidí.

„Je to tak, ale poslední dva měsíce v základní části de facto nastupuju celou dobu v útoku, protože víc útočníků nemáme. Je to asi hlavně o tom, kde zrovna máme nějakou díru či mezeru v sestavě, kterou je potřeba zacelit. Tam mě trenéři využívají, abych mohl pomoct a zaskočit. Že jsem univerzál, mi jenom pomáhá, mohou mě využívat v podstatě na všech pěti postech, jak bych řekl. Kromě šestého postu (gólmana), tam se zatím nechystám.“ (směje se)

V kladenském dresu jste ve druhém střetnutí s Jihlavou ke všemu dal premiérový gól. Jak moc si trefy vážíte?

„Jak jste sám řekl, je to premiérový gól. Strašně moc si ho cením. Byť padl po tak dlouhý době, i tak jsem za to moc rád.“

Nešlo zrovna o vypracovanou střelu po nádherné kličce, viďte?

(směje se) „To nebyla. Motal jsem se nějak kolem brány a Martin Kehar to tam výborně prostřelil, tak jsem to chtěl ještě nějak přikopnout, ale gólman si to nakonec srazil sám, takže i takový gól se počítá. Někdy to tak bývá, že vám pomohou takové góly, když jinak krásné nepadají. Kolikrát jsem nastřelil tyčku v zápasech. Když už jsem tedy dal tento gól, třeba to tam začne padat. Doufám, že se v Jihlavě.“ (usmívá se)

Poděkoval byste spíše parťákovi Keharovi, nebo jihlavskému gólmanovi Maximu Žukovovi?

„Asi oběma. (směje se) Rozhodně ale zaslouží dík Kehy (Martin Kehar), který k brance našel dálnici a prostřelil to. Já jsem se tam jen motal okolo branky a nějak to tam prostě padlo.“

Zřejmě šlo o jeden z rozhodujících momentů utkání. Váš gól na 1:1 Kladno nastartoval k obratu. Souhlasíte?

„Nevím, jestli to bylo zrovna rozhodující, ale určitě nám to pomohlo nastartovat obrat. Takže nějaký střípek do vítězství to rozhodně byl.“

Kladno - Jihlava: Žukov si nešťastně srazil puk do vlastní branky, 1:1 Video se připravuje ...

Poslední zápas v Chomutově? Doufejme

I ve druhém zápase rozhodovaly ve prospěch Kladna přesilovky a oslabení. Bezpochyby zatím rozhodující faktory v baráži, že ano?

„Je to tak. V obou případech se nám podařilo dát gól v naší přesilovce, ale i v jejich. Jihlavští naopak přesilovku nevyužili. Určitě je to klíčový faktor. Říká se, že v play off potažmo v baráži přesně to rozhoduje. Zatím to dokazujeme.“

Máte dvě výhry. Čtyřicet dní bez ostrého startu se evidentně nijak neprojevilo, nebo ano?

„Řekl bych, že jsem to hodně cítil první třetinu úvodního zápasu. Od druhé třetiny už bylo vidět, že jsme se z toho dostali nějakým způsobem. Určitě nám k tomu pomohly i ty dvě výhry, kdyby to bylo opačně, tak bychom se v tom utápěli.“

Myslíte, že právě viditelná výkonnost i po tak dlouhé pauze vám může pomoct při odvetě v Jihlavě?

„Doufáme v to. Oni mají za sebou dlouhé play off, takže čím víc bude zápasů, tím víc budou unavenější, si myslím. Musíme pořád předvádět živý hokej, který jsme předváděli v domácích zápasech. Věřím, že by to mohlo být dobrý.“

Vyhovovala vám kvalita ledu v Chomutově? Zdálo se, že při obou zápasech v první třetině skáčou puky jako tenisáky.

„Řekl bych, že to není nic zvláštního oproti tomu, jak jsme tady hráli po celou sezonu. Kvalita je konstantní, takže žádná změna. Myslím si ale, že jakmile začne přibývat teplota venku, tím bude led horší. Tuším, že hlavně v Jihlavě to bude horší. Za ty roky jsem v Jihlavě hrál často, takže vím, že čím bude větší teplo, tím tamní led bude horší.“

Do Chomutova už se tedy neplánujete vrátit?

„Doufejme.“ (směje se)

Co očekáváte od dvojzápasu v dobře znám jihlavském zimním stadionu?

„Určitě tam bude pekelná kulisa. Co jsem viděl některé jejich zápasy v play off, chodilo tam kolem pěti šest tisíc lidí. Rozhodně si tedy myslím, že bude pěkná atmosféra, minimálně dobrá jako v Chomutově a doufejme, že to bude hrát v náš prospěch.“

Měl Jaromír Jágr před baráží nějakou motivační řeč v kabině?

„Nevím, jestli bych to mohl nějak specifikovat, ale dá se říct, že každý den něco říká na tréninku. Ne, že by s něčím vystoupil, ale určitě má vždy nějaký poznatek nejen směrem k baráži. Na motivační řeč jako takovou si nevzpomínám. Nechtěl bych ale na ní zapomenout, jestli ji říkal! (směje se) Samozřejmě se nám snaží se vším pomoct. Jak říká v rozhovorech, vystupuje jako majitel a snaží se, aby vyhrál hlavně tým.“

SESTŘIH: Kladno - Jihlava 4:1. Rytíři mají druhou výhru, rozhodl Kubík Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Babka, 25:32. A. Kubík, 46:03. Filip, 58:59. Dotchin Hosté: 3:19. P. Čermák Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin, K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka. Hosté: Žukov (A. Wolf) – L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta – T. Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, M. Zadražil, T. Harkabus – Vítězslav Brož, Menšík, F. Seman – P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lučan, Kis Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 4200 diváků

