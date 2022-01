Místo finiše diplomky dřel za Kladno. Z Babky se stal univerzál pod Prospalem

Jakmile přišla možnost si po letech opět zahrát extraligu, ani chvíli neváhal a vyrazil. Šanci nastoupit v elitní soutěži poprvé od roku 2015 dostal Jakub Babka od Kladna, kam zamířil v rámci výměny s Prostějovem za Marka Račuka. Hokejový univerzál, který zvládá hru v útoku i obraně, byl již u velmi cenné výhry nad Olomoucí (2:0). „Jsem tu, abych týmu pomohl a vyhrávali jsme i dál,“ řekl rodák z Českých Budějovic pro web Rytířů. Do akce přitom nešel v úplně klidné situaci, po zápase měl čas jen do půlnoci, aby dokončil a odevzdal diplomovou práci na stavebního inženýra.

Jakub Babka poslední dobou prožívá po hokejové i životní stránce hodně divokou jízdu. Vedle boje o inženýrský titul se totiž devětadvacetiletému hráči v prosinci narodila dcera. Když tedy minulý čtvrtek zjistil, že o jeho služby stojí Kladno, situace jistě nebyla nejlehčí. Jestřábi z Prostějova ale jedné ze svých velkých opor nebránili se dál posunout. O Babkově návratu do extraligy tak bylo rychle rozhodnuto, a hned při své premiéře pomohl Rytířům proti Hanákům k důležitému nakopnutí po nedávné porážce se Zlínem.

„Za poslední dva tři dny se toho stalo opravdu hodně. Jsem ale hlavně rád, že se vyhrálo,“ ulevil si Babka v rozhovoru pro kladenský web. Extraligu si zahrál poprvé od sezony 2014-15, kdy oblékal dres Slavie. „Vždycky pro mě byla meta dosáhnout na extraligu a hrát ji stabilně. Pro mě je to velká šance. Je jenom na mně, jak se s tím poperu. Byl to pro mě cíl a jsem moc rád, že jsem tady. Docela se mi teď dařilo a i díky tomu tu jsem. Když mi to ve čtvrtek řekli, tak jsem se hned balil a v pátek už jsem byl v Kladně,“ prozradil hokejový obojživelník.

V české nejvyšší soutěži momentálně nenajdete mnoho hráčů, kteří by pravidelně přeskakovali mezi obranou a útokem a na obou pozicích odváděli kvalitní práci. K Oceláři Vladimíru Draveckému či Davidu Bernadovi z Mladé Boleslavi se nyní přidal i Jakub Babka. Když naposledy hrál proti české elitě během sestupového ročníku Pražanů, byl ještě „pouhým“ útočníkem. Na univerzální cestu se vydal až v rodných Českých Budějovicích, když je vedl trenér Václav Prospal.

Podle Babky se záskok v obraně nezrodil tak, že by ho někdejší kouč Motoru do zadních řad sám poslal. „Celý život jsem hrál jako útočník. Když ale přišel do Budějovic Venca Prospal, tak nějakou dobu nebyli beci a já se sám přihlásil, že to vezmu. Bavilo mě to tam a sedlo mi to. Všichni říkali, že dobré, takže tam od té doby zaskakuju. Vypadá to, že nakonec udělám kariéru na beku,“ culila se novopečená posila Rytířů.

Kladenskou premiéru začal univerzál v obraně po boku veterána Jakuba Suchánka, vedle kterého nastupoval právě i v barvách Motoru. Babka na úvod nebodoval, poctivě však odmakal více jak 15 minut na ledě (15:38) a jako čerstvý hráč, který nezažil předchozí porážky, se rovnou dočkal i vítězné radosti. V neabsolvování předchozího martýria čtrnáctého týmu extraligové tabulky vidí budějovický odchovanec určitou výhodu. S frustrací z neustálých proher a krčení se na dně má přeci jen zkušenosti ze Slavie.

„Když je na týmu deka a prohrává se, tak je nějaký svěží vítr potřeba. Možná, že právě tohle bude ten impuls. Samozřejmě neříkám, že já sám to uhraju, ale mohl by to být střípek, který by tomu mohl pomoct,“ řekl Babka. Věří, že v Kladně ještě není nic ztracené, že se dá extraligová příslušnost pro tým Jaromíra Jágra zachránit.

Kladno - Olomouc: Domácí Indrák si zasekl puk a přesně vypálil na zadní tyčku, 1:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:33. M. Indrák, 59:33. Hlava Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Babka, Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Kristo, M. Indrák, Ondřej Bláha – O. Procházka, Filip, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Bambula, Navrátil, Olesz – Michal Kunc, Nahodil, Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek Stadion Rocknet Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

