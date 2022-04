Proč Kladno vládne baráži? Plekanec střílí přihrávky, údery v oslabení

Dva zápasy, dvě výhry, skóre 10:5. Hokejové Kladno zatím v baráži potvrzuje, že jako extraligový vyzyvatel by na tom měl být lépe než prvoligový rival. Jihlava zaostává, ale tenhle tým nemá ve zvyku něco balit. Každopádně doma musí zabrat a hlavně zapracovat na přesilovce i oslabení. Při téhle činnosti Rytíři vládnou. „V tom je diametrální rozdíl,“ uznal jihlavský kouč Viktor Ujčík. Co tedy dovedlo Kladno k dosavadním dvěma výhrám 6:4 a 4:1?

Prudká přihrávka. Rána, gól! Vzorec, který funguje. Právě elitní komando při početní výhodě znamená pro Jihlavu největší pohromu. Hlavně palič Adam Kubík, který už se v baráži trefil třikrát. Všechno v početní výhodě.

V neděli dva kousky, v pondělí jeden. „Naučil se to hezky trefovat od Plekyho. Myslím si, že to není vůbec jednoduchý, protože ty přihrávky jsou prudké,“ řekl k tomu spoluhráč Nicolas Hlava.

Právě spolupráce s kapitánem Tomášem Plekancem skvěle šlape. A v čem je svízel těch asistencí? „Mají razanci. Někdy si s Nikem děláme srandu, že po nás Pleky ty přihrávky střílí,“ směje se Kubík, o němž psal deník Sport už v roce 2011, když mu bylo třináct. Tehdy u jeho jména stálo: Toho sledujte. Je to velká kladenská naděje! Tehdy na něj upozornil David Čermák, mládežnický kouč, dnes hlavní trenér. A měl pravdu...

SESTŘIH: Kladno - Jihlava 6:4. První barážový bod slaví po několika obratech Rytíři Video se připravuje ...

Kubík je v laufu, potvrzuje báječnou formu ze základní části, kdy skóroval dvaadvacetkrát. Celkově je první lajna úderná i nebezpečná, Dukle zle zatápí. „Je jedno, jestli tam někdo chodí víc, nebo méně. Je potřeba každé střídání nechat na ledě sto procent,“ říká k tomu Hlava, který se po prvním utkání hodně zlobil na zbytečné chyby.

„U nás v pásmu jsme dělali hlouposti. Takže jsme jim to vlastně darovali,“ vykládal po divoké přestřelce, v níž Dukla dokázala skóre dlouho dorovnávat. Ale na závěrečný atak favorita už nestačila.

Tomu pomohl i šikula v mřížce. Jednadvacetiletý útočník Matyáš Filip, který se v úvodní partii trefil v oslabení a zařídil klíčové vyrovnání na 3:3. A jsme u dalšího momentu, který Rytířům náramně pomáhá. Filip totiž udeřil ve stejné situaci i v pondělí! Dva dny, dva nájezdy v oslabení, z toho dva góly... Skvělý počin.

Jednou pohotové zakončení po ledě do bekhendu. Včera mezi betony. „Odmala jsem byl tlačený hodně do útoku. I když bráníme oslabení. Teď se to ke mně odráží, jsem rád, že to vychází a můžu takhle skórovat,“ říkal po včerejším utkání střelec, který hraje v mřížce. Při tréninku si totiž ztečoval puk do obličeje, takže si musí chránit zbytek zubů předtím, než mu je opraví…

Shrňme si to: Rytíři udeřili ve dvou utkáních třikrát v početní výhodě, dvakrát v oslabení. Hlavně díky tomu vedou v sérii 2:0. „V přesilovkách je diametrální rozdíl,“ přitakal jihlavský kouč Viktor Ujčík, který po prvním mači přiznal, že se jeho hráči dlouho srovnávali s extraligovou rychlostí. Na tu nebyli z první ligy zvyklí.

Včera při repete už to bylo lepší, ale na výhru to nestačilo. „Myslím si, že jsme tentokrát hráli mnohem lépe do obrany. Zvládli jsme to v defenzivní části, pak jsme jenom trpělivě čekali na první gól, který dáme,“ zhodnotil to Filip, specialista na údery v oslabení.

Ještě jeden moment. Kladno se muselo vyrovnat s tím, že na baráž čekalo 40 (!) dní. Během té doby odehrálo pouze čtyři přípravné duely. Kdežto Dukla absolvovala šestnáct bitev v play off první ligy. To se projevilo hlavně na kanadském brankáři Landonovi Bowovi, jenž v prvním utkání nebyl nejjistější. Ale včera už se vrátil do své obvyklé pohody.

Barážová série pokračuje ve čtvrtek a v pátek v Jihlavě. Vrátí se pak ještě do Chomutova?