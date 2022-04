Čachotského klasika pomohla Dukle snížit. Jágra nechápu, přiznal lídr

Góly při power play si může nechat patentovat. Když soupeř odvolá gólmana, na to, že trefí odkrytou bránu zrovna Tomáš Čachotský (40) bude velmi nízký kurz. V letošním play off takto skóroval čtyřikrát a nyní potvrdil výhru Jihlavy ve třetí barážové bitvě s Kladnem (5:3). „Myslím, že je to trošku znejistí,“ doufal veterán v útoku Dukly, která snížila na 1:2 na zápasy.

Jeho spoluhráči už byli v rozjuchané šatně a on se ještě loučil s fanoušky rybičkou. Tomáš Čachotský si oslavu prvního triumfu v baráži vychutnal naplno. Miluje, když je jihlavský stadion plný, bouří a hráči Dukly můžou udělat lidem radost. Tohle se mu neomrzí ani ve čtyřiceti letech. „Hokej mě teď baví čím dál víc,“ líčil útočník v rozhovoru pro iSport.cz.

Co bylo jinak než v Chomutově, kde jste s Kladnem dvakrát prohráli?

„Domácí prostředí. Víme, že tento stadion může zažít své poslední chvíle. Lidi byli super, hnali nás, šla z nich energie. My jsme se na ledě asi víc přizpůsobili hernímu stylu soupeře. Navykli jsme si na to, že je všechno rychlejší. Byl to super týmový výkon, odbojovaný, Max (Žukov) super vzadu.“

Když hosté úplně na konci druhé třetiny poslali puk Nicolasem Hlavou do sítě, tušil jste, že se to stalo po uplynutí čtyřicáté minuty?

„Ze střídačky mi přišlo, že to bylo po čase. Už svítilo zelené světlo a teprve pak to tam dorazili. Na osmdesát procent jsem si říkal, že to gól nebude. Ale člověk nikdy neví. V play off v Přerově gól, který padl asi vteřinu a půl po siréně, uznali. Tady zaplaťpánbůh video bylo a pomohlo nám.“

Chvíli předtím jste si vzali coach´s challenge kvůli hraní vysokou holí, ale Kubíkova branka byla uznána a vy jste dostali dvouminutový trest. Jak vám bylo?

„Bylo to sporné. Nick Hlava měl na modré čáře hokejku výš, ale podle videa bylo vše v pořádku.“

Je rozdíl hrát play off Chance ligy proti Vsetínu, Přerovu a pak jít v baráži na extraligové Kladno?

„Člověk si zvykne. Každá série má v sobě něco jiného. My jsme na začátku v Chomutově chytali tu jejich rychlost. Bylo znát, že jsme měli za měsíc v nohách a komplet v těle šestnáct zápasů. Oni byli odpočatější a zvyklí na extraligové tempo. Bylo to pro nás strašně těžké. Ale myslím, že teď už lepší nebyli. Bohužel se nám zranil Pepa Skořepa, což je velká ztráta.“

Místo kapitána Skořepy se ve vaší lajně objevoval osmnáctiletý Matouš Menšík. Talent, co?

„Ještě než přišel k nám, slyšel jsem na něj hroznou chválu. Údajně to byl v jednu dobu nejlepší hráč ročníku 2003 na světě. Klobouk dolů před ním. Ten kluk je oproti svým vrstevníkům strašně vyspělý fyzicky i mentálně. Já jsem byl v jeho věku ještě dítě. Hraje super. Už je dospělý chlap.“

Jeden z kladenských borců tvrdí, že čím bude série delší, tím budete unavenější. Bojíte se toho?

„Stát se to může. Ale my jsme zase zvyklí na zápřah, na dva zápasy ve dvou dnech. Odehráli jsme jich spoustu. Uvidíme, komu budou docházet síly dřív.“

Co ty góly při power play? To už nemůže být náhoda, že vždycky pošlete puk do prázdné brány vy.

„Prostě se to tak seběhlo. Havran (Tomáš Havránek) mi to teď super dal. Sám to mohl dát do prázdné, i když to měl na bekhend. Strašně moc mu děkuju. Minulý rok byl na góly do prázdné specialista on. Letos to vychází na mě. Ale to je úplně jedno, my potřebujeme vítězství.“

Máte v hlavě, že chcete dát gól anebo se soustředíte na obranu?

„Hlavně chci, abychom neinkasovali. Že se pak dostanu ke střele do prázdné, v tom je taky obrovský kus štěstí. Nic bych za tím nehledal. Beru to gól jako každý jiný.“

Co říkáte na výkony Jaromíra Jágra ?

„Neuvěřitelné, co ve svém věku na ledě dokáže. Osobně to nechápu. Klobouk dolů. Zdravý respekt k němu, ale nesmíme ho nechat hrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:21. Eliáš, 25:10. M. Zadražil, 28:31. F. Seman, 33:56. T. Havránek, 59:47. Čachotský Hosté: 22:29. M. Beran, 23:18. Babka, 39:01. A. Kubík Sestavy Domácí: Žukov (A. Wolf) – Bilčík, L. Mareš, Kachyňa, Dundáček, Kowalczyk, Eliáš, Valenta – Čachotský (A), Skořepa (C), T. Havránek – T. Harkabus (A), M. Zadražil, Helt – F. Seman, Menšík, Vítězslav Brož – Cachnín, M. Juda, P. Čermák. Hosté: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek (A) – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka. Rozhodčí Šír, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion CZ LOKO Aréna, Jihlava

