Ještě bych si rád zahrál play off! Plekanec věří, že bude Kladno silnější

V tom hluku byl sotva slyšet. Ale na ledě byl vidět dobře! Tomáš Plekanec (39) byl ústřední postavou Rytířů v baráži. Duklu porazili 4:1 na zápasy, takže v pondělí chomutovský azyl mohly ovládnout oslavy. „Bylo to pro nás hrozně těžké, že jsme museli hrát celou sezonu tady,“ přiznal kladenský kapitán. Už se těší, až si zahraje opět doma… Tedy ještě to neřekl naplno, ale dá se očekávat, že vedle Jaromíra Jágra bude pokračovat i on.

Stál před houfem mikrofonů, z kotle kladenských fanoušků se ozývalo skandování. Někteří hráči nahoru hodili i šampaňské, aby si příznivci mohli připít na to, že Rytíři udrželi extraligu. „Jsem moc rád, že jsme to zvládli,“ vyprávěl klíčový útočník, který si v pěti utkáních připsal deset bodů (3+7). Byl k neudržení.

Co podle vás rozhodlo?

„Až na jeden zápas jsme je odehráli všechny dobře. Jihlavě ale patří neskutečný kredit. Měli těžké play off a proti nám neuvěřitelně bojovali, byli nepříjemní. Gólman byl samozřejmě dobrý, ale dali jsme dost gólů na to, abychom vyhráli.“

Pátý zápas jste definitivně rozsekl krásnou kličkou. Pak jste si to musel u kotle fanoušků užít, co?

„Tak určitě! (smích) Už jsem nevěděl, na jakou stranu mám jet, byl jsem hrozně blízko brankáře. Jsem rád, že se mi to podařilo posunout. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Cítili jsme, že to chceme dokončit, že už nechceme jet do Jihlavy a trápit se další zápasy.“

Pokud jde o vás, celá sezona vám vyšla parádně, stejně jako baráž. Nepřekvapil jste až sám sebe?

„Na sebe nekoukám. Mám takovou roli, hraju hodně minut, přesilovky, oslabení. Snažím se to odvádět hlavně pro kluky, pro tým. Body pak naskakují. Ale to nemá cenu řešit. Pro tým odvádím maximální práci. V každém detailu se snažím pomáhat.“

Jak náročné bylo zvládnout celou sezonu v chomutovském azylu?

„Bylo to hrozně těžké. Fanoušci byli super, že za námi jezdili, i když to pro ně bylo také složité. Přeci jen do Chomutova to je více než hodina cesty. Nebylo to jednoduché pro nikoho. Jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Měli jste velké obavy, jak zvládnete čtyřicetidenní pauzu před zápasy o všechno? I sám Jágr říkal, že v kabině ho asi neměli moc rádi za to, že nachystal tak tvrdé tréninky.

„Takový systém tu nikdy nebyl, tak to pro všechny bylo těžké. Bylo to vabank. Trénovali jsme hodně, možná až moc. Naštěstí to asi pomohlo nebo jsme baráž prostě i tak zvládli.“

Budete pokračovat v kariéře?

„Uvidíme, ještě jsme se o tom s Jardou nebavili. Ale cítím se dobře, baví mě to, jsem zdravý, tak asi ještě hrát budu. Ale na rozhodnutí je ještě čas.“

Kladno - Jihlava: Hotovo! Setrvání Rytířů mezi elitou zpečetil do prázdné branky Kubík, 6:3 Video se připravuje ...

Jágr vás hodně chválil, říkal, že jestli nejste nejlepší hráč extraligy, tak určitě ten nejužitečnější…

„To asi řekl jenom z radosti, že jsme vyhráli, ne?“ (smích)

Co byste naopak řekl na něj?

„To snad všichni vidí. Klobouk dolů, že do toho ještě v padesáti jde a takhle hraje. Nikdo takový už podle mě nebude. Je jenom na něm, jak dlouho bude chtít hrát a jak dlouho bude cítit, že je pro Kladno prospěšný. To je na něm.“

Padnou na tohle téma i nějaké vtípky? Hecujete se?

„Občas něco padne. Ale sám nejlíp ví, co má dělat, co je potřeba. Je to na něm.“

Přál byste si, aby tým byl v příští sezoně silnější? A hrál lepší roli v extralize?

„To doufám. Ještě jednou bych si rád zahrál play off. Hrát pořád o záchranu a v baráži je psychicky hrozně náročné. V play off člověk nemá co ztratit, může si to užít. Když se hraje dole, je to o přežití klubu… V tom je daleko těžší.“

Můžete být silnější i díky tomu, že byste měli opět hrát na svém stadionu?

„Věřím, že jo! I když loni jsme ve finále první ligy s Jihlavou hráli třikrát doma, a třikrát jsme prohráli… Ale to už se snad opakovat nebude. Výhoda kladenského stadionu je obrovská. Když lidi přijdou, je pro soupeře těžké u nás hrát. To musíme proměnit v naši výhodu. Tedy pokud budu ještě hrát dál… Ale myslím si, že se na zrekonstruovaný zimák těší všichni. Nejenom my hráči, ale i vedení, mládež. Konečně budeme mít zázemí, které si zasloužíme.“

Jak je pro vás důležité, že by měl v Kladně pokračovat i Adam Kubík, který se parádně rozstřílel?

„Áda se letos neskutečně zlepšil, zvlášť v druhé půlce sezony. Byl možná nejlepším hráčem naší ofenzivy. Udělal ohromný skok a já jen doufám, že mu to vydrží a Kladno na něm bude stát. Bude jedním z těch mladších, který to do budoucna po nás přebere.“

Jágr mluvil o tom, že byste měl převzít jako šéf kladenskou mládež. Je to tak?

„Uvidíme, s Jardou si ještě musíme sednout, jak bychom to vyřešili. Jestli budu ještě hrát…. Plus mám rodinu. Vím, že je to náročná práce. Na Kladně je potřeba se do toho zase naplno opřít, udělat změny. Tím nemyslím v trenérech, ale nastavit vše tak, aby to fungovalo. Přes léto se to snad povede. Ať už to bude řídit kdokoliv.“

Byla by to pro vás výzva?

„Jak říkám – ještě bych rád hrál. To bude u mě na prvním místě. Navíc do toho rodina. Ale kariéra už se blíží ke konci, nějakým způsobem bych se do toho mohl zapojit, abych zjistil, jak to funguje, měl rozhled.“

SESTŘIH: Kladno - Jihlava 6:3. Rytíři v pátém duelu přehráli Duklu a zůstávají v extralize Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:57. Zikmund, 17:26. A. Kubík, 25:43. M. Beran, 54:10. M. Beran, 54:52. Plekanec, 59:58. A. Kubík Hosté: 11:59. F. Seman, 15:55. Čachotský, 38:58. F. Seman Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, Arzamascev, Baránek, J. Suchánek (A) – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Jágr, Zikmund, Pytlík – Melka, M. Indrák, M. Beran – Babka, Kuťák, Machala. Hosté: Žukov (A. Wolf) – L. Mareš, Bilčík (A), Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, A. Dvořák – T. Havránek, Menšík, Čachotský (C) – Helt, M. Zadražil, T. Harkabus (A) – Vítězslav Brož, F. Seman, Peš – P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Rozhodčí Mrkva, Kika – Brejcha, Ondráček Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 4 500 diváků

