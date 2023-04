Z války do Zlína. Sadovikov chce fotku i hit s Jágrem. Kouč: Neuvěřitelný kluk

Když mluví o tom, jak si na otcovo přání zkusí pořídit snímek s Jaromírem Jágrem, skočí mu do řeči asistent a bývalý reprezentant Zdeněk Sedlák. „Neuděláš si s ním fotku, ale dáš mu hit,“ přikazuje mladíkovi s úsměvem.

S tím nebude mít Sadovikov problém. Na ledě jde do všeho totálně nadoraz, až ho jeho okolí musí brzdit. „Když jedeme na tréninku rovinky, brzdí opravdu až na čáře. Bojím se, že jednou projede zimákem,“ naráží Sedlák na útočníkovu extrémní poctivost a nezdolnost. Pokud se říká, že se jde v play off přes bolest, tento „moloděc“ je zářným příkladem. „Proti Vsetínu po první třetině vytáhl nateklou nohu z brusle. Okamžitě jsme udělali kryo a nikdo z nás nevěřil, že ji dá zpátky. On to dokázal a hned