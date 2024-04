Kladno se chystá na Vsetín. Nestalo se týmem duchů, Voráčka svrbí ruce

Předlouhé čekání na další boj o setrvání mezi elitou se chýlí ke konci. Kladenští hokejisté se už příští týden ve středu pustí do baráže o Tipsport extraligu proti Vsetínu. Před Valachy smekají, že ve skromných podmínkách vybojovali triumf v první lize. Očekávají mnohem aktivnější hokej než před rokem v sérii se Zlínem. Rytíře, se kterými se intenzivně připravuje do akce i Jaromír Jágr, mrzí jen, že kvůli nesplněným podmínkám nebudou moct nastoupit na legendárním Lapači.

45 dní. Na tak dlouhou dobu se tentokrát natáhla pauza mezi posledním extraligovým kolem a startem baráže, do které Rytíři zahučeli potřetí v řadě. V probíhající přípravě na souboj o bytí a nebytí v české nejvyšší soutěži se navíc museli obejít bez jediného přípravného utkání. Nebylo soupeře, který by si jako sparing partner pro Kladno dobrovolně prodloužil sezonu. Středočeši si tak táhnoucí se tréninkový dril zpestřili pouze interními zápasy.

„Určitě to bylo dlouhý, hlavně psychicky. Nějaký ten cíl byl za spoustu dní a ty dny jsme si tady museli vyloženě oddřít. Nebylo to nic jednoduchého, ale jsem rád, že už to mám skoro za sebou. A doufám, že už to nikdy zažívat nebudu,“ řekl kapitán Radek Smoleňák.

Kladenský lídr, který byl posledních šest let zvyklý se připravovat na play off, si nyní musel zvykat na až netradičně dlouhou přestávku a neustálé udržování se v tempu. Na konci přípravy byl Smoleňák podle svých slov dost překvapený, jak se mužstvo s pauzou popralo. „Myslel jsem si, že za dva týdny tady budeme jako tým duchů. 45 dní makáte a děláte to pořád dokola. Řekl bych, že jsme to psychicky zvládli velmi dobře. Za mě to bylo fajn. Udělali jsme, co jsme potřebovali.“

Rytířům rovněž pomáhá Jakub Voráček . Byť bývalý reprezentační kapitán už jen radí jako mentor, s hokejkou během tréninku pořád uchvacoval.

Nezkoušeli tedy trenéři někdejšího tahouna Philadelphie nahlodat k obléknutí výstroje? „Je to jenom na něm. Taky jsme mu to říkali. Svrbí ho ruce,“ culil se trenér Otakar Vejvoda. „Když je na ledě s námi, baví ho to.“

Vsetín musíme porazit, i kdyby hrál baráž v Madison Square Garden

Před startem baráže může kladenské trenéry těšit, že se téměř vyprázdnila marodka. S týmem se již naplno chystá uzdravený brankář Adam Brízgala a zatím v červeném nekontaktním dresu trénuje také kanadský obránce Jake Dotchin. „Bude hrát,“ potvrdil kouč Vejvoda. Kvůli zranění z přípravy bude chybět pouze slovenský bek Martin Nemčík.

Defenzivu bude i v boji o extraligu táhnout Jiří Ticháček, který si přestávku zpestřil odměnou za vydařenou základní část v podobě návštěvou Pittsburghu s Jaromírem Jágrem jako doprovodem. A co dvaapadesátiletý stále aktivní boss Rytířů? Do tréninku se plně zapojil, aby byl připravený proti Vsetínu kdykoliv naskočit.

Bude tedy Jágr hrát již v úvodním zápase? „Rozhoduje se z vteřiny na vteřinu. Můžete se ho zeptat, ale stejně si myslím, že to udělá zrovna tak, jak se bude cítit,“ má jasno obránce Ondřej Slováček. Pro něj bude střetnutí s Valachy velice pikantní. Vždyť se tam narodil a vyrostl do dospělého hokeje. „Ano, pere se to ve mně. Jsme ale profíci, takže budu hrát a chci udržet Kladno v extralize,“ ujistil devětadvacetiletý bek.

Nejen Slováčka dost mrzí, že se Rytíři o extraligu se Vsetínem neutkají Na Lapači. Vsetínský zimák s pověstnou elektrizující atmosférou nesplňuje podmínky a pravidla nepřipustí výjimku. Své zápasy tak bude muset parta kolem útočníka Erika Hrni odehrát v Brně.

Zatímco Vejvoda byl Na Lapači naposledy před 27 lety, Smoleňák si vsetínské hřiště pamatuje pouze finále dorostu. „Je to škoda. Baráž si vybojovali. Vsetín i celý region by si zasloužily, aby se to tam odehrálo, ale dobře věděly, jaká jsou pravidla. Beru to tak, že jestli chceme zůstat v extralize, musíme Vsetín porazit, i kdyby hrál v Madison Square Garden. Kádr mají silný, ať budou hrát kdekoliv.“

V Kladně byli ovšem docela pobavení, když se dozvěděli, že si Valaši myslí, že si je Rytíři v baráži nepřáli. „To je fajn, že ze Vsetína ví, co si tady myslíme,“ usmíval se Smoleňák. Sérii o příslušnost mezi elitou rozehrají ve středu od 17 hodin na kladenském ČEZ stadionu.

