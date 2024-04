Momenty baráže v Brně: Žukov v akci, špatné přesilovky i mladík Dědek

Co ukázal třetí zápas baráže o Tipsport extraligu? Do vsetínské branky se vrátila jednička. Branku ale spíš zavřel kladenský gólman • FOTO: koláž iSport.cz V Kladně jsou velice blízko k tomu, aby mohli oslavit záchranu v Tipsport extralize již v pondělí. Důležitý krok k setrvání mezi elitou udělali Rytíři ve třetím barážovém střetnutí se Vsetínem, který porazili 3:2. Před zaplněnými tribunami v brněnském azylu byli Valaši pro tým Jaromíra Jágra daleko nepříjemnější, do hry se jim navíc vrátila uzdravená jednička Maxim Žukov. Nic však nezabránilo tomu, že v sérii se Středočechy prohrávají 0:3 na zápasy a nachází se v pořádné složité situaci. V článku iSport.cz se podívejte, jaké momenty nabídl třetí zápas boje o extraligu.

Fantom Brízgala Nebýt jeho, těžko by aktuální stav byl 3:0 pro Kladno. Gólman, jenž byl během sezony zraněný, se vrátil v pravý čas. Hlavně ve druhé části, kdy se domácí dostávali do spousty přečíslení. V tu chvíli se zdálo, že defenziva extraligového favorita je hodně rozštelovaná. „Narážíme na pana Brízgalu,“ musel uznat vsetínský trenér Jiří Weintritt. Ten se překonával, předváděl i řadu akrobatických zákroků. I takových, kdy čapnul puk do lapačky s přehledem. Jako by nic. „Myslím, že to může trochu ovlivnit soupeře. I Voras (Jakub Voráček) mi to říkal na střídačce, že je to pro soupeře psychicky náročné,“ přiznal kladenský brankář, který dál rozleptává vsetínskou sebedůvěru. Právě on drží kladenské naděje na to, že se záchrana bude slavit už v pondělí.

Žukov poprvé v akci V brance Vsetína se premiérově v baráži ukázal uzdravený brankář Maxim Žukov. A ukázal svojí kvalitu. Chytil 28 střel, vytáhl úspěšnost na 90,32 procent. Vítěz první ligy se musel úvodní dva zápasy obejít bez něj, v Kladně dostal šanci náhradník Patrik Romančík. A i když se nedá vina svalit na něj, celkově Rytíři ve dvou domácích utkáních nastříleli 11 gólů. „Prohráváme sice 0:3, ale dva zápasy byly z naší strany velmi dobré. Byla škoda, že Žukov onemocněl těžkou angínou v nepravou chvíli,“ litoval vsetínský kouč Weintritt. „Potřebovali jsme ho mít od začátku série v plné formě, což se nestalo.“ Když má den, dokáže Žukov bránu zavřít. V tomto ohledu ale zatím profituje spíš soupeř, který má Brízgalu.

Špatné přesilovky Ani jedním gólem v početní výhodě si nepomohli domácí. Extraligový favorit je dobře bránil, držel pozice, jak měl. Domácí tedy nevyužili ani jednu z pěti, což se ukázalo jako hlavní důvod, proč nakonec Vsetín ve třetím zápase neuspěl. „Trénujeme je, připravujeme se na ně. Snad to v pondělí vyjde,“ přeje si útočník Matyáš Dědek. A další důvod mizerného využití? Ten, o němž už byla řeč. Výtečný kladenský gólman Brízgala. Vsetínští mají jasno, musejí mu to co nejvíc znepříjemnit. „Půjdeme do brankoviště, aby měl svoji práci co nejtěžší,“ předesílá kouč Weintritt. Právě tudy vede cesta k lepší produktivitě. Zkusit mu i pocuchat nervy. „Dali jsme mu teď dva góly, ale podíváme se na video a zase si to vyhodnotíme,“ předesílá trenér.