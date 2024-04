Nadávky za díky: Bylo upřímné, říká Smoleňák. A sra... už nechce zažít!

Po posledním zápase baráže chtěl v přátelském duchu poděkovat i fanouškům Vsetína za úžasnou atmosféru. Jenže bouřící kotel si to vyložil jinak. „To je škoda. Jinak ale klobouk dolů před nimi,“ reagoval kladenský kapitán Radek Smoleňák, jenž za upřímnou snahu schytal spršku nadávek… Ale i tak jim vysekl poklonu. A co si přeje od příští sezony? „Abychom se do těchto sra… už nedostali,“ odmítá lídr týmu další baráž.

Nejdřív si se spoluhráči užili děkovačku s kladenskými příznivci, kteří přicestovali do Brna. Aby byli u toho, až Rytíři už potřetí v řadě zvládnou baráž a uhájí extraligu. Povedlo se. Když potom se spoluhráči zamířili slova a gesta díků směrem ke kotli soupeře, odešli s nepořízenou… „Je to škoda,“ uvedl Smoleňák. Ale jinak si mohl odechnout. Záchranářská mise se zdařila.

Co jste říkal na vsetínské fanoušky?

„Jenom škoda, že nepochopili ten závěr. My jsme to opravdu mysleli upřímně, chtěli jsme jim poděkovat za to, jak fandili. A i díky nim to byla taková série.“

Ale slyšel jste nadávky…

„Na ně jsem zvyklý, to beru automaticky. Každopádně klobouk dolů před nimi. Těšil jsem se na ně, protože jsem vyrůstal ve vsetínské éře, ale na vlastní kůži jsem to nezažil. Až teď. Určitě na to budu vzpomínat, byli super.“

Jaká je úleva, že jste se zachránili?

„Ohromná. Mě spíš akorát mrzí, že jsme se do téhle situace vůbec dostali. Museli jsme si to vyžrat. Jde o to, jak se z toho poučíme jako tým, jako organizace. Kam se celkově posuneme. Určitě to není něco, co bychom chtěli na Kladně zažívat každý rok.“

Poslední kladenské sezony 2018/19 postup do extraligy kouč David Čermák 2019/20 14. místo, sestup do první ligy David Čermák 2020/21 postup do extraligy (finále první ligy 4:3 s Jihlavou) David Čermák 2021/22 14. místo, udržení v baráži s Jihlavou (4:1) David Čermák 2022/23 14. místo, udržení v baráži se Zlínem (4:0) Otakar Vejvoda 2023/24 14. místo, udržení v baráži se Vsetínem (4:0) Otakar Vejvoda

Nemáte pocit, že kdyby se v sezoně nezranil gólman Adam Brízgala, že jste se do baráže nemuseli vůbec dostat?

„Určitě. Zranění bylo hrozně moc. Dotch (Jake Dotchin), Maty Filip. Mluvil bych dlouho… Jsem přesvědčený, že kdybychom byli komplet, tak neříkám, že bychom byli druzí, ale myslím si, že minimálně o předkolo bychom bojovali. Ale to je kdyby, kdyby. Každý jiný tým měl nějaké zranění.“

Jak jste před baráží hledal psychické síly? V Česku jste ji ještě nezažil.

„Já jsem ji zažil ve Švédsku, kde je to ještě ostřejší. Už mě jen tak něco nerozhodí. Ale tím, že jsem Kladeňák, o to víc jsem to prožíval a záleželo mi na tom. Určitě jsem nechtěl být podepsaný pod průserem.“

Mluví se o tom, že extraligový tým mívá výhodu. Je tam nějaká? Nebo je to jenom o kvalitě kádru?

„Je to série na čtyři zápasy. Každý si může říkat, co chce, ale jsou to dva týmy proti sobě. Tam se má rozhodnout. Myslím si, že je to správný. Nelíbí se mi systém, že musíme čekat 45 dní a ani to, že oni do toho jdou zmordovaní. Série jeden na jednoho na čtyři zápasy je fajn, ale mělo by se to zredukovat. Třeba play off v první lize vymyslet jinak, aby týmy z extraligy nemusely čekat tak dlouho. Musí se to dát do kupy. První liga potom leze po čtyřech, ale my de facto taky, protože 45 dní děláme, v uvozovkách, nesmysly a čekáme na start. Tohle se musí vychytat. Ale na čtyři zápasy je to férový.“

Jak bude náročné sestavit silnější tým na příští sezonu? Když už je konec dubna?

„Je to těžký, ale musí se to nějak vymyslet. Už se to stalo poněkolikatý, že jsme se dostali do těch sra... Zachránili jsme to, ale teď musíme dělat kroky, aby se to neopakovalo, abychom měli daleko kvalitnější kádr. Věřím, že se to změní.“

Což je důležitý signál pro fanoušky, že?

„Baráž jsem tady absolvoval poprvé, ale určitě už to nechci zažít. Vidím potenciál v mladých klucích, kteří jsou podepsaní, což je dobře. Určitě musíme hodně doplnit kádr, abychom hráli, nebojím se říct šesté až desáté místo. To by Kladnu slušelo. Věřím, že se to udělá tak, abychom byli tam, kde Kladno patří. A i fanoušci si to zaslouží.“

Co říkáte na skvělou formu obránce Jiřího Ticháčka během celé sezony?

„Myslím si, že ani on to nečekal. Je mladý kluk, pracovitý, plný elánu. Extrémně šikovný. Záleží, jak se to vyvrbí. Jestli zůstane tady, nebo půjde do Ameriky. Nevím, co je v plánu. Určitě bych mu přál, aby Kladno nebylo jeho finální destinace.“

Zasloužil by si NHL, že?

„Jestli odejde, já mu to jedině přeju. I když budu naštvanej, protože mi to nikdo nebude střílet před bránu. Ale taková vlaštovka mladá, ještě k tomu kladenský kluk, je to, čím se musí kladenský klub prezentovat. Vychovávat mladé kluky, posílat je dál. Na tom vždycky Kladno stálo.“

Co vy a hokej teď?

„Zahodím bágl, vezmu si kolečko, hrábě. Věci na hokej nechci vidět, zavřu je někam do rakve na auto. A budu se věnovat rodině, protože ta je pro mě na prvním místě. Chci být se svýma klukama. A se ženou.“

