Kladno, barážový mistr. Nic lehkého, řekl Jágr po záchraně. Bude hrát dál?

Ruce kladenských borců vylétly po závěrečné siréně nahoru. Rytíři zůstávají extraligoví. Dvaapadesátiletý Jaromír Jágr po triumfu 4:3 nad Vsetínem emoce dost skrýval. Neházel úsměvy zleva doprava. Záchranu bral jako povinnost, nezbytnost.

Cestou k brankáři Adamovi Brízgalovi, barážovému hrdinovi, nicméně dlouze objal střelce Eduardse Tralmakse a vzápětí děkoval dalším spoluhráčům. „Doufám, že se příští rok setkáme znovu,“ pousmál se kapitán poražených Erik Hrňa. „Brízgy chytal výborně,“ pochválil Jágr svého gólmana. A co on, bude hrát dále? „To teď vůbec nevím,“ reagoval.

Vsetín to favoritovi na „domácím“ ledě dvakrát hodně ztížil. Vždy prohrál jen o gól, herně nestrádal. Ve čtvrté partii dokonce vedl, 1:0, pak 3:2. Dvěma trefami se předvedl Štěpán Bláha, jenž má v mužstvu protivníka bratra Ondřeje, toho času na marodce. Sourozenci málem zkazil večer. Nakonec ale jeho příspěvky nestačily ani na prodloužení, neboť v oslabení ujelo duo Slováček-Filip a poradilo si bravurně. Ve čtvrtek už se hrát nebude. Je konec. „Škoda, byli jsme docela blízko. Mrzí mě to. Chtěli jsme se ještě vrátit do Kladna. Tam se mohlo stát cokoliv,“ povzdechl si Hrňa.

Kladno uhájilo příslušnost mezi tuzemskou smetánkou. Valaši v ní schází od roku 2007, kdy kvůli ekonomickému krachu administrativně sestoupili. Ani letos krok zpátky neudělali, byť k němu byli nejblíže za celých sedmnáct let. V baráži ovšem dojeli na únavu a rozsypanou sestavu. Citelně jim scházely opory Berzinš, Smetana, v prvních dvou zápasech rovněž nemocný brankář Žukov. „Každým utkáním jsme se zlepšovali,“ mínil útočník Ondřej Machala.

V pondělí večer to ještě jednou zkusili. V zádech měli narvanou Winning Group Arenu, který se opět oděla do žluto-zelené. „Nestihneme Jaromíra,“ stěžoval si jeden fanoušek u haly. Do začátku zápasu zbývalo pár minutek a on se svými známými trčel na semaforu. Dlouho čekal na zelenou.

První gól mu určitě neutekl. Padl v 17. minutě, kdy v oslabení prostrčil Ondřej Machala puk do sóla Štěpánu Bláhovi, jenž se trefil ostře k tyči. Rytíři znovu trpělivě čekali na své šance. Ve druhé třetině otočili na 1:2. V přesilovce pět na tři usměrnil Radek Smoleňák (rozhodně nejméně oblíbený hráč u soupeře) Ticháčkovo cílené nahození za Žukovova záda a totéž poté provedl Deven Sideroff. Ruský gólman neudržel Slováčkovu střelu a nepokrytý kanadský útočník z úhlu úspěšně dorazil.

Vítěz Chance ligy ovšem neklesl do kolen. Naplněný stadion by to ani hráčům nedovolil. Tentokrát už zafungovala přesilovková souhra, na jejímž konci byla precizní Machalova rána z mezikruží. Pak přišla další Bláhova velká chvíle. „Fakt jsem věřil, že je uděláme,“ uvedl Machala. „Ale Kladno má výborné oslabení, to je zdobí,“ dodal jednu z předností soka.

Závěr už ovládli hosté. V přesilovce propálil Žukova od modré Martin Procházka a složitou klubovou sezonu úspěšně završil uzdravený Filip. „Udělali jsme o jednu chybu víc. Za celou sezonu chci klukům poděkovat, udělali skvělou partu,“ shrnul vsetínský trenér Jiří Weintritt. „Od třetího zápasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. Ale Kladno bylo daleko efektivnější,“ doplnil Hrňa.

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE