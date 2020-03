Šéf extraligy před play off: Hrát bez diváků? Byla by to tragédie | iSport.cz

Má vedení extraligy připravený plán na případné přerušení play off či odehrání zápasů bez diváků kvůli hrozícímu rozšíření koronaviru?

„Rozhodně monitorujeme všechna omezení, která se dějí v evropských nejvyšších soutěžích, se kterými úzce spolupracujeme a komunikujeme. Určitě nepůjdeme proti rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Pokud by tedy nastala situace, že by se epidemie nějakým způsobem šířila dál a muselo by přijít další opatření, budeme to muset respektovat. Ostatně již respektujeme opatření povinné čtrnáctidenní karantény všech navrátilců z Itálie, které se nás úplně netýká. Myslím si, že to může pomoct ochránit všechny sportovní soutěže, které se budou v této části roku konat, zejména play off české extraligy.“

Jak byste tedy postupovali v případě nejhorší varianty?

„Nastala by mimořádná situace, během které bychom okamžitě svolali valnou hromadu s extraligovými kluby, které jsou zainteresované v play off. Určitě by do toho promluvil řídící orgán soutěže, což je výkonný výbor, a také sponzoři. Společně bychom se snažili hledat řešení. Pokud by se stalo, že bychom museli zbytek play off odehrát bez diváků, tak bychom to měli udělat, protože každé jiné řešení je potřeba brát v kontextu času. Jestli rozehrajeme play off v pondělí a já věřím, že rozehrajeme, tak soutěž už poběží. Kdybychom ale byli v situaci Švýcarů, kteří odehráli poslední dvě kola bez diváků, nedávalo by žádný ekonomický smysl takhle začít play off.“

Dovedete si osobně představit, že hrajete vrchol sezony bez fanoušků?

„Byla by to tragédie. Kdybych nyní hrál, určitě bych na to měl svůj vlastní názor, ale nad hráči ještě stojí vedení klubu, město, kraj, řízení extraligy a další řídící orgány. Musíme prostě respektovat, co by přišlo ze shora.“

Jak se čerstvě po konci základní části díváte na přímý sestup, jemuž se nevyhnulo Kladno?

„Poslední čtyři mužstva skončila s rozmezím tří až čtyř bodů. První a poslední tým dělilo od sebe 42 bodů, což je nejmenší rozdíl za posledních osm let. Extraliga byla jednoznačně vyrovnaná, kluby bojovaly celou sezonu a od toho se odvíjí celková návštěvnost.“

Návštěva Tipsport extraligy vůbec poprvé překročila hranici dva miliony diváků. Jak moc vás těší rekordní číslo?

„Určitě je opět rostoucí ve srovnání s minulou sezonou. Mám dojem, že když jsme se tady před posledním play off sešli, tak to bylo těsně pod dvěma miliony. Nyní jsme tuhle hranici překonali a to díky třem hlavním aspektům. Prvním je určitě Sparta Praha, její zlepšené výkony a návštěvnost ve velké hale, která se obrovsky zvedla. Druhá je rozhodně vyrovnanost a dramatičnost extraligy a třetí je určitě Jaromír Jágr se svým působením napříč extraligou.“

K rekordu jistě pomohlo i Open Air v Drážďanech mezi Litvínovem a Spartou. Může se extraliga v blízké době těšit na další zápasy pod širým nebem?

„Nedokážu si teď úplně vyhodnotit spokojenost německých pořadatelů v Drážďanech, my jsme do toho projektu byli jen přizváni. Určitě si ale dokážu představit další projekt, který se tady může vyskytnout, že se do toho někdo pustí. Je však potřeba to zajistit finančně, Němci to umí a kapacita určitě přinesla kýžený výsledek divácký i hospodářský. Pokud se u nás do toho někdo pustí, tak to musí udělat na základě plusového rozpočtu s obrovským množstvím diváků a za minimální náklady, nebo za podpory nějakého vznikajícího projektu jako Kometa při odhalení plánů výstavby nového stadionu. Díky příspěvkům města a kraje dokázali uspořádat Winter Classic. Z tohoto důvodu je to velice směrodatné a je potřeba to vážit na vahách, zda se do toho někdo pustí.“

Do play off se vstupuje s novinkou v podobě upravené Coach's challenge v prodloužení. Můžete nám přiblížit nové pravidlo?

„Pokud v prodloužení padne gól a rozhodčí to uzná, tak může jedna strana rozhodnutí revidovat, to znamená vzít si Coach's challenge, zrušit rozhodnutí a pokračovat dál ve hře. Od ohlášení střelce a asistenta gólu mají týmy třicet vteřin na rozhodnutí. Není možné, aby se po deseti minutách jásání někdo nesebral a najednou výzvu použil. Udali jsme si pravidla, budou shodné pro všechny boxy v play off. Je to jedna z možností, jak určitě dostát spravedlnosti pomocí video systému a nespoléhat jen na intuici rozhodčích, kteří mají na verdikt milisekundy. Jde zhruba jen o jednotky procent, kdy se to může stát.“

Který tým tipujete na vítěze Masarykova poháru?

„Za mě určitě Spartu, která se po několika sezonách vyhoupla k hodně dobrým výkonům. Její hokej mi dost připadá ve stylu play off. Je takový poctivý. Jinak bude určitě patřit nahoru Liberec, hráče má seřazený a naučený, jsou dlouho pohromadě. Už si sáhli na úspěch, stejně jako Třinec, což ale může být trochu zavádějící. Sparta má opravdu důvod… Dávám jí největší šance.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 52 30 5 2 15 179:131 102 2. Třinec 52 27 4 4 17 163:125 93 3. Sparta 52 21 14 1 16 174:145 92 4. M. Boleslav 52 22 10 6 14 155:124 92 5. Plzeň 52 27 2 7 16 162:142 92 6. Brno 52 21 5 6 20 143:156 79 7. Olomouc 52 20 5 7 20 123:129 77 8. Mountfield 52 19 5 7 21 130:136 74 9. K. Vary 52 16 9 5 22 174:168 71 10. Zlín 52 19 4 5 24 151:151 70 11. Pardubice 52 16 3 10 23 121:160 64 12. Vítkovice 52 14 8 5 25 134:175 63 13. Litvínov 52 16 3 9 24 153:173 63 14. Kladno 52 16 3 6 27 130:177 60 Generali Play-off

