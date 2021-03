Látal po prohře s Hradcem: Čekali jsme, že budou hrát ten jejich beton

Vy jste Hradcem před třemi lety prošel. Byl jste natěšený?

„Těšil jsem se hodně. Hrajeme na známých místech. Znám to tady, také stále znám plno kluků, vždycky se mi tu hrálo dobře. Těšil jsem se hodně, je to vrchol sezony. Škoda, že to nedopadlo.“

Nejčastěji střílející hráči Litvínova 8 - Viktor Hübl 5 - Martin Látal 5 - Aaron Irving 4 - František Lukeš 3 - Jan Ščotka

Předvedl Hradec výkon, který jste očekávali?

„Ano. Oni napadají a mají plno hráčů, kteří jsou na tom velice dobře bruslařsky. Ale pak taky umí zahrát klasický beton, což je systém, který trenér Růžička aplikuje všude, kam přijde. Je strašně těžké se pak dostat skrz střední pásmo. Mám ale pocit, že jsme si s tím vcelku poradili, že to rozhodně nebyl žádný jednoznačný zápas.“

I počet střel byl z vaší strany poměrně vysoký (38 střel). Marek Mazanec byl zásadním důvodem vašeho neúspěchu, že?

„Jeho výkon musím vyzdvihnout. Předvedl super zákroky, vychytal nás.“

Ve čtvrtek se hraje druhý zápas, co musíte změnit?

„Rozhodně musíme hrát hru, která je nám vlastní, jen musíme zlepšit zakončení. Zlepšit přesilové hry. V zápase jsme měli i nájezd. I při hře pět na pět jít více za gólem. Já prostě věřím tomu, že to přinese ovoce.“

Zmínil jste přímo i soupeřův beton. Máte už plán, jak ho zlomit?

„Klíčové bude neztrácet kotouče ve středním pásmu, protože tam na nás čekají a na tom je to založené. Je třeba dostat puky za ně do pásma. Ať už nahozením, nebo i jako jednotlivci, když to projedem, tak to bude super. Těžko se hraje proti systému, kdy mají postavených pět hráčů ve středním pásmu a čekají. Musíme hrát v rychlosti a dostat puky za ně.“

Ještě se zeptám k tomu trochu úsměvnému momentu, kdy František Lukeš odešel z ledu hradeckou střídačkou a pak přešel za mantinelem na litvínovskou a dostal za to menší trest…

„Teď jsme se o tom po utkání bavili. Asi to nechci ani komentovat. Ale jestli je to tak, jak se v kabině říkalo, tak to teda klobouček jednomu z domácích hráčů, že je schopný tohle udělat.“

Máte na mysli jednoho z dvojice Smoleňák a Pilař, kteří tam Lukeše natlačili do dvířek?

„No, nevím, jestli tohle je ještě úplně hokej.“

Zápasy Litvínova proti Hradci v sezoně 2020/21 Mountfield HK - Litvínov 2:0 (předkolo play off) Litvínov - Mountfield HK 2:3 Mountfield HK - Litvínov 3:1 MountfieldHK - Litvínov 4:1 Litvínov - Mountfield HK 2:4

Góly Domácí: 02:19. Jergl, 51:34. Kelly Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – J. Veselý. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Demel, D. Zeman, Balinskis, Cibulskis, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Látal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – M. Havelka, Žejdl, Zygmunt.

