Rákos hned pil soupeři krev. Mně to vyhovuje, bude toho přibývat, řekl

Hned si ve vítkovickém táboře nadělal „kamarády“, V každé třetině měl Daniel Rákos konflikt s protihráčem. Šlo to od Rastislava Deje až po Dominika Lakatoše. Tohle jsou momenty, které útočníka Komety nakopávají. Play off miluje, vyžívá se v něm. To letošní ale začal porážkou. „Vítkovice přečetly naši přesilovku, ale nic se neděje,“ podotkl Rákos.

Tentokrát vedl první útok Komety, který měl při úvodním střídání pokrýt Hruškovu formaci. To se povedlo. I další dílčí úkoly Daniel Rákos splnil. Dostal se pod kůži soupeřům, popichoval je, sváděl tvrdé souboje. Ve vyřazovacích bojích je lepší mít tohoto chlapíka na své straně. „Takhle se play off hraje. Mně to vyhovuje. Jsme rádi, že ho vůbec můžeme hrát a snažíme se tomu dávat sto procent,“ shrnul.

Neměli jste příliš málo šancí?

„Na obou stranách jich moc nebylo. Byl to první zápas, takové oťukávání. Chtěli jsme vyhrát, ale nemyslím, že budeme další den pod tlakem. Počkáme si na instrukce od trenérů a budeme se snažit je plnit co nejlépe.“

Co vám ukázal první duel?

„Že to bude klasický play off hokej. Upracovaný, hodně soubojů. Těch bylo víc než v základní části, ale diváci by tomu dodali ještě větší grády. Tempo mi přišlo stejné, přibylo důrazu a osobních soubojů.“

Přečetly Vítkovice vaši elitní přesilovku?

„Myslím, že jo. Ale kluci to předtím hráli výborně. Nic se neděje, když jim to jednou nevyšlo. Věřím, že jim to ve druhém utkání zase půjde líp.“

Už máte s někým nevyřízené účty do příště?

„Tohle k tomu patří. Nevyřízené účty budou přibývat. Ale nemyslím, že to bylo za hranou a nějak extrémní.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 2:1p. Velmi opatrný zápas rozhodl Lakatoš

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:58. L. Kovář, 60:16. Lakatoš Hosté: 54:31. Schneider Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, R. Polák (C), Koch, L. Kovář, R. Černý – Mallet, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Bartejs, Holland, F. Král, Zámorský, Gulaši, Kučeřík, Svozil – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Bondra, V. Němec, Schneider – Valský, Kusko, Šoustal. Rozhodčí Šindel, Pešina – Rampír, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Vítkovice - Kometa: Lakatoš vystřelil první vítězství pro svůj tým, 2:1

Vítkovice - Kometa: Schneider jemnou tečí před Dolejšem zařídil prodloužení, 1:1

Vítkovice - Kometa: Kovář bez přípravy poslal puk do odkryté brány, 1:0

Vítkovice - Kometa: Mueller nedotáhl svůj výpad do zdárného konce