Káňa sestřelil Plzeň dvěma góly: Bojovnost je naše jediná cesta!

Fajn zápas, že?

„Museli jsme nastoupit jinak, než když jsme tady byli naposledy. Věděli jsme, že jediná cesta, jak uspět proti Plzni, je bojovat. Tentokrát to bylo vidět na každém z nás, že jsme makali od začátku až do konce na sto procent. To byl recept.“

V neděli porážka 1:9, nyní výhra. Vypadá to, že jste to hodili za hlavu...

„Pro mě osobně je lepší prohrát takhle vysoko než v poslední minutě 0:1. Chtěli jsme co nejrychleji zapomenout a nachystat se a úplně novou soutěž, což je právě play off. Receptem bylo jít do toho s čistou hlavou a nechat tam všechno.“

Ani vás nevyvedla z tempa dlouhá pauza kvůli rozbitému plexisklu?

„Příjemné to nebylo, protože jsme sledovali, jak ubíhá čas, a najednou jsme dlouho seděli v kabině. Bylo to těžší, ale nemáme se na co vymlouvat, protože jsme to zvládli. To je nejdůležitější.“

Jak se vám povedlo zneutralizovat plzeňskou ofenzivu oproti neděli?

„Asi zodpovědnost každého z nás. Každý si plnil, co měl. Snažili jsme se soupeři nedat tolik času, dalším důvodem byl skvělý Braňo (Konrád). To byl základní kamen úspěchu.“

Nicméně kromě Konráda i vy jste byl vzhledem k dvěma gólům důležitým článkem. Schoval jste si formu na play off?

„Zatím je to jen první zápas, série bude ještě dlouhá. Já se pokusím o to, abych byl co nejprospěšnější týmu i nadále. Doufám, že v tom budu pokračovat.“

Dvakrát vám nabil Lukáš Nahodil, tak má vypadat spolupráce prvního útoku?

„Nemyslím si, že se to čeká jen od nás. Máme čtyři vyrovnané lajny, doufám, že je budeme dávat všichni. Samozřejmě klíčové je nedostávat branky, protože jich moc nedáváme. To je základ, který si musíme plnit.“

Říká se, že z venku je většinou fajn odvézt si jednou výhru. Teď už můžete pozměnit plán, ne?

„Vzhledem k době, kdy nejsou na tribunách fanoušci, je to asi úplně jedno. Doma to bude stejně těžké jako venku, takže bych to jako výhodu neviděl.“

Potvrdilo se, že Olomouc jakožto parta poctivých bojovníků se nesmí podceňovat? Zvlášť v play off?

„Doufám, že to potvrdíme i v dalších zápasech. Bojovnost je naše jediná cesta, kterou můžeme utkání zvládat. Pokud to všichni budeme dodržovat, můžeme být úspěšní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:06. Kvasnička Hosté: 07:17. J. Káňa, 24:38. J. Káňa Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka (A), Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček (C), A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

