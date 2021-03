Kohouti uvařili Plzeň. Trenér perlil: Vy jste u moře? Město, kuře, stavení...

„Měli jsme něco v hlavách a nebyli vůbec nachystaní. Přitom jsme věděli, do čeho půjdeme, ale čtyřicet, padesát minut nedokázali reagovat. Slaboučký výkon, z naší strany to nemělo žádný drajv. V závěru jsme se dokázali nadechnout a konečně jsme dali gól. Příště se stoprocentně zlepšíme,“ zdůraznil.

Zápasu předcházela minuta ticha za zesnulého novináře Václava Jáchima. V nedělním utkání základní části Škodovka rozmetala Kohouty 9:1, ale ostatní duely byly vyrovnané. Olomouc už taky dřív poznala, jak chutná vítězství na plzeňském ledě a zatímco domácí vyjeli na led ve stejném složení jako posledně, hostující celek po návratu z Hané připomínala zájezd, kde si cestující vyměnili místenky a další přistoupili. Včetně brankářské jedničky Branislava Konráda.

Ten v předposlední minutě za stavu 1:2 z pohledu domácích jen těsně minul opuštěnou bránu na protější straně. Do dějin se nezapsal, plzeňský zmar však byl dokonán. Indiáni se dvě třetiny nedostali do hry. Rozhodila je vyloučení v úvodní části a první gól Jana Káňi. „Snažili jsme se nastoupit úplně jinak než naposledy, jediná cesta byla bojovat a bylo to vidět,“ řekl útočník, který favority série uzemnil i svou druhou trefou.

Škodovka si vybrala zápas blbec. Tři tyčky, jediný gól po bezmála půlhodinové pauze v prostředku třetí části, kdy Budík s Kolouchem v souboji u hrazení vysklili dvířka ke kabinám. „Vyplnil se přesně scénář, který jsme si přáli, aby se nestal. Z první přesilovky jsme dostali gól a všichni víme, jací oni jsou. Bylo to s nimi těžké. Vlilo jim to do žil hodně krve, my se vzpamatovávali do půlky zápasu. Ještě se jim podařilo odskočit a my už jsme bohužel neměli takovou pohodu v zakončení, abychom to dotáhli do prodloužení a zápas ještě otočili,“ povídal útočník Petr Straka.

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:2. Káňa dvěma góly vystřelil překvapivou výhru

Ráz zápasu hodně ovlivnila vyloučení v první třetině, kdy plzeňští hráči posbírali dvanáct trestných minut. Něco byly nešťastné náhody, něco jasné fauly. „Tohle je problém celou sezonu. Jestli se z toho nezmátoříme, tak nás to zabije,“ upozornil plzeňský kouč Čihák.

„Trochu nás zaskočilo, jak dali první gól. Dodalo jim to strašně energie a síly do dalších minut. Musíme se toho v dalším průběhu série vyvarovat. V celém play off. Zápas byl takový nijaký. Přesilovka sem, přesilovka tam. Za první půlku jsem měl snad dvě střídání pět na pět, jinak byla všechno oslabení. Pak to vypadá takhle, chodí tam šest lidí, kteří ne, že jsou zavaření, ale není žádný med hrát ve čtyřech a pak jsou tam další, kteří na ledě nebyli vůbec a strašně těžko se dostávají do hry. Zvlášť proti soupeři, který je na vlně, jako byli oni a vydrželo jim to po zbytek zápasu,“ dodal Petr Straka.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:06. Kvasnička Hosté: 07:17. J. Káňa, 24:38. J. Káňa Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka (A), Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček (C), A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Plzeň - Olomouc: Kousek chyběl Konrádovi k trefení prázdné brány

Plzeň - Olomouc: Kvasnička z dorážky zdramatizoval závěr zápasu, 1:2

Plzeň - Olomouc: Přerušeno! Kolouch zády vysklil plexisklo

Plzeň - Olomouc: Fantastickou nahrávku Káni nedokázal využít Nahodil