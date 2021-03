SESTŘIHY: Historický debakl! Dynamo zničilo Vary 11:3, Brno a Plzeň v krizi

Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu do brány Komety Brno • ČTK / Ožana Jaroslav

Druhý den Generali Česká play off připomínal spíš exhibici než tuhý boj o postup. Hokejisté Pardubic ve druhém utkání předkola doslova zničili Karlovy Vary rozdílem 11:3. Historicky největší kanonádou ve vyřazovacích bojích české extraligy se tak přiblížili k postupu do dalšího kola. Brněnské Kometě se nepovedla ani druhá bitva ve Vítkovicích, kde prohrála 1:2 a jen jedna porážka jí tak dělí od konce sezony. Krok od vyřazení je rovněž až překvapivě Plzeň, která doma podruhé padla s Olomoucí (2:3). Hradec Králové pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky opět s poklidem porazil Litvínov (3:1) a od postupu do čtvrtfinále ho dělí jediná výhra.