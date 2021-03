PĚT pilířů z Olomouce: pracant všeho druhu, šikovný režisér, ale hlavně...

Dva dny si úplně odfrkli, teď už ale začínají spřádat plány na čtvrtfinálového soupeře – Spartu. Olomoučtí hokejisté udivili republiku tím, jakým způsobem v předkole ukončili Plzni sezonu, poměr 3:0 na zápasy se nečekal. Jenže o náhodu taky nešlo, trenérské duo Jan Tomajko, Zdeněk Moták se kromě extrémně týmového výkonu totiž opírá o velmi důležité pilíře, které by okamžitě brala i většina extraligové konkurence. Možná nemají tak slovutné jméno, ale kvalitu ano. Tady je top pět Mory.

Velká slovenská zeď Branislav KONRÁD (33) Úspěšnost zásahů: základní část: 91,6 % play off: 95,7 % Slovenský reprezentant Branislav Konrád končí na Hané už šestou sezonu, v každé si držel obdivuhodně nadstandardní výkonnost, což platí i nyní pro play off. Největší přednost? Klid. V brance neudělá zbytečný pohyb navíc, neodkrývá skulinky, snaží se situace ustát a útočníka znervóznit. Plzeňští tahouni Milan Gulaš s Tomášem Mertlem by o tom mohli vyprávět... Ale pozor, i on umí vybouchnout, tak jako v předposledním kole základní části proti Vítkovicím (0:4), kdy za laxní defenzivu pořádně „vyfénoval“ mladší spoluhráče. Možná to byl klíčový moment, bod zlomu. 4 - Jen tolik branek inkasoval Branislav Konrád ve třech duelech série proti Plzni. Plzeň - Olomouc: Kousek chyběl Konrádovi k trefení prázdné brány

Legenda, která zraje Jiří ONDRUŠEK (34) Průměrný čas na ledě základní část: 22:22 play off: 28:26 Celý hokejový život v Olomouci – páni, tohle je opravdová klubová legenda! Rafan, kterého chcete mít raději na své soupisce, než abyste s ním měli svádět souboje u mantinelu jako protihráč. Jenže už neplatí, že je Jiří Ondrušek jen klasickým psem obranářem a ryze defenzivním obráncem. Důkaz? Devět branek a patnáct asistencí v základní části. Poctivec, který ve třetím duelu s Plzní strávil na ledě 28 minut, se vyprofiloval v jednoho z nejlepších beků extraligy. Mora ví, že v něm má luxusní klenot. Krátce před 35. narozeninami si ho proto pojistila novou čtyřletou smlouvou. Krásná odměna. 33:29 - V únorovém duelu s Litvínovem hrál Jiří Ondrušek dokonce přes půl hodiny. Plzeň - Olomouc: Utažená dělovka Ondruška ukončila přesilovku Mory, 2:1

Drzý Musilův nástupce Jan KÁŇA (29) Produktivita základní část: 13+15 play off: 2+0 Kdo ve fungující formaci s Lukáši Nahodilem a Klimkem nahradí Pavla Musila, který zamířil do Plzně? Trenéři měli hned jasno: Jan Káňa. Jen musí být konečně zdravý, dodávali druhým dechem. Povedlo se, byť útoky se postupem času rozházely. Šikovné ruce měl zlínský rodák vždy, ale po přesunu z Komety jej limitovala řada zranění. Teď je konečně fit a na sebevědomí se to projevuje. Káňa byl v základní části nejproduktivnějším „kohoutem“ a pálí mu to i nadále. Nevysoká postava není handicapem, o to lepší má pohyb a správnou drzost, která soupeřovy beky často dost vytáčí. 4 - Počet vítězných branek Jana Káni v základní části. Plzeň - Olomouc: Káňův famózní švih zápěstím překvapil lapačku Frodla, 0:2

Pracant všeho druhu Jan KNOTEK (33) Góly v přesilovkách základní část: 7 play off: 0 Nenápadný, ale sakra důležitý. Je libo vyhrát buly či ubránit klíčové hvězdy soupeře a ještě jim naložit od cesty? Anebo naopak zamést puk (nejen v přesilovce) do sítě z předbrankového prostoru, kde to nejvíc bolí? Pak chtějte Jana Knotka, centra, o kterém se říká, že spoluhráče kolem sebe dělá lepšími. V posledních letech už na odchovance Kobry Praha nahlíží zbytek extraligy jako na velmi respektovanou osobnost, což si důrazný sympaťák rozhodně zaslouží. S Olomoucí podobně jako Jiří Ondrušek vybojoval postup, rovněž on se již řadí mezi obrovské persony klubové historie. 23 - Tolik bodů udělal Jan Knotek v základní části, jeho rekordem je třicet. Olomoučtí útočníci Jan Káňa (vlevo) a Jan Knotek v diskuzi • Foto ČTK / Peřina Luděk

Režisér se šikovnýma rukama Lukáš NAHODIL (32) Gólové asistence základní část: 15 play off: 3 V týmu bojovníků klasická výjimka potvrzující pravidlo. Lukáš Nahodil totiž nerozdává hity, ale přesné pasy. Puk má rád, to se o něm ví, a když k technickým kudrlinkám přidává i tvrdou práci, rázem se stává rozdílovým borcem, jenž je schopný sám udělat zápas. Na přelomu roku se ocitl až ve čtvrtém útoku, protože trenérům se nelíbilo (ne)plnění defenzivních povinností, ale zdvižený prst zabral. Nyní už je to opět ten starý dobrý „Nahec“, jenž coby centr elitní formace rozjíždí ofenzivní letky. S narozením syna vyhlášený šprýmař vyzrál, kouč Zdeněk Moták ho označil za tiskového mluvčího týmu. 57 - Procentuální úspěšnost Lukáše Nahodila na buly v útočném pásmu. Olomoucký útočník Lukáš Nahodil (vpravo) chce pogratulovat parťákovi Janu Káňovi ke vstřelenému gólu • Foto ČTK / Chaloupka Miroslav