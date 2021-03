Ranař Vlach sestřelil Hradec. Liberec doma odolal, závěr zpestřila bitka

„Věřím, že nás to nakopne,“ pokyvoval hlavou po výhře 4:3 v prodloužení v úvodním duelu liberecký Dávid Gríger. Jeho víra byla vyslyšena. Liberec famózní čtvrteční obrat posadil do sedla, z něhož si řídil i páteční odvetu. Soupeře přebruslili, celé tři třetiny ukazovali větší vůli. Mountfield v utkání neměl jedinou pasáž, kdy by se zmohl na výraznější odpor.

„Podali jsme koncentrovaný výkon. Chci pogratulovat všem od prvního do posledního hráče,“ shrnul spokojeně druhou výhru Patrik Augusta, trenér Liberce. Ústřední postavou jeho celku se stal osmadvacetiletý Jaroslav Vlach. Jeho dvě svižné střely z pravého kruhu, obě při přesilových hrách, pojistili výhru 3:0.

„V prvním případě jsem to chtěl vlastně jen narvat co největší silou na bránu. To jsem byl moc rád, že to vyšlo, protože jsem předtím nedal velkou šanci. A ta druhá branka, odrazilo se mi to přímo na hokejku a já se jen snažil, abych netrefil tyčku jako v první třetině,“ popisoval s úsměvem liberecký forvard. Silné křídlo však do utkání výrazně nezasáhlo pouze dvojitým rozsvěcením červených světel.

Vlach má pověst, že se rozhodně nebojí soupeře omlátit tvrdou hrou o mantinely. Jeho fyzická konstituce se velmi hodila především v poslední desetiminutovce. Po jeho druhém zásahu totiž hradečtí z velké části rezignovali na snahu o zvrácení výsledku a rozjeli sérii fyzických ataků. Chtěli svěřence Patrika Augusty alespoň vyprovokovat k nějaké neuvážené reakci. Neuspěli.

Liberec - Mountfield HK: Po závěrečném hvizdu se strhla bitka

„Jasně, je to play off, ale třeba kdyby Michal Birner neuhnul tomu dohrání, tak bůhví, jak to dopadne,“ kroutil hlavou střelec vítězné branky Michal Bulíř. „Věděli, že jim nic jiného nezbývá. Ještě, že jsme jim na to neskočili. Oni jsou asi lehce frustrovaní, když celý zápas hrají v podstatě bez puku,“ popíchl ještě soupeře dvougólový hrdina Vlach.

I se závěrečnou sirénou měli rozhodčí co dělat, aby od sebe odtrhli rvoucí se dvojičky. „Chtějí prostě získat alespoň nějaký psychologický impuls před dalším zápasem,“ nedělal z toho vědu Bulíř.

Hradec vůbec neuspěl s cílem, se který do Liberce odjížděl. Mountfield měl v plánu ukrást alespoň jedno vítězství. Odjíždí s prázdnou. „Od druhé třetiny to z naší strany dobré nebylo. Soupeř si pak už náskok hlídal, my se nebyli schopní dostat zpět do utkání. Série se pro nás nevyvíjí dobře, ale my se teď musíme soustředit na další zápas,“ nehledal výmluvy šéf hradecké střídačky Vladimír Růžička .

Kromě matného výkonu jeho svěřenci už více jak 100 minut nedokázali překonat obranu soupeře. Petr Kváča si tak připsal vcelku pohodové premiérové čisté konto v play off. „To mužstvo se musí něčím nastartovat a hlavně musí dát gól. Bez gólů se prostě nedá vyhrávat,“ doplnil Růžička. Bídná koncovka se stane zásadním předmětem možného srovnání série. Hradec už se nyní nachází v koutě a pokud by jednu z domácích bitev ztratil, už má nůž na krku. Ukazuje se, že právě schopnost pokazit Kváčovy brankářské statistiky, bude klíčem.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 3:0. Vlach zvalchoval hosty, zazářil Najman 0+3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:11. Bulíř, 35:40. J. Vlach, 46:45. J. Vlach Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – J. Veselý, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák (C). Rozhodčí Šír, Svoboda – Bryška, Axman Stadion Návštěva Bez diváků diváků

