Zohorna se snaží Boleslav dráždit před brankou: Série je plná emocí

Kde vidíte hlavní příčinu, že do Pardubic se vracíte s tím, že prohráváte na zápasy 0:2?

„První utkání jsme hráli velmi špatně. Ve druhém jsme to chtěli výrazně změnit, začátek jsme měli dobrý, i když nás na chvíli zastavilo první střídání a vyloučení na čtyři minuty. Ale celkově mi přišlo, že jsme byli v první třetině lepší, jenže pak přišla zase nějaká vyloučení. Zápas se pak lámal hlavně ve chvíli, kdy jsme nedali gól v přesilovce 5 na 3, tam jsme mohli srovnat na 1:1.“

Váš útok se hodně snaží tlačit před branku, ale není z toho tolik šancí jako v předkole proti Karlovým Varům. Je problém, že to s Boleslaví víc bolí a je důraznější?

„O tom to úplně není, proti Varům to bolelo víc. My před brankou jsme, snažíme se tam chodit, ale nelétají nám tam puky. Hodně se mydlíme po rozích, kde se Boleslav umí podpořit a berou nám kotouče. Teď se zkrátka musíme připravit na dva domácí zápasy, uděláme všechno proto, abychom vyhráli v obou případech.“

Je pravda, že speciálně vy kolem branky otravujete docela dost, jen jsou to často strkanice bez puku. Boleslav se na vás tak dobře připravila?

„To bych asi ani neřekl. Spíš vidím opravdu problém v tom, že nedáváme tolik puků před branku, abychom se dostávali do šancí.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Domácím vyšla challenge! Gólu Camary předcházela vysoká hůl Kosticyna

A trápí vás hodně rychlý přístup soupeře při vašich přesilovkách? Najednou vůbec nemáte čas rozvinout vaše kombinace.

„Úplně od začátku mi to jako rychlý přístup nepřijde. Jen čekají, kdy nám třeba trochu přeskočí puk, v tu chvíli jdou hned proti. Ale jasně, na nás je, abychom to dovedli nějak sehrát a dali z přesilovek góly. Vidíte, že se tahle série v přesilovkách láme, oni je využívají, my ne.“

Vy se často snažíte soupeře vydráždit, rozpálit v něm emoce. Cítíte, že tohle je cesta, jak Boleslavi zničit její plán, který jí vychází zatím dokonale?

„Jsme v play off, takže celá série je plná emocí. Jsou tam další faktory, které komentovat nebudu. Hrajeme play off, takže emoce jsou na místě. Už jsem říkal dřív, že s fanoušky by to bylo ještě lepší. Ale je určitě potřeba, abychom emoce zvedali.“

Přijde mi, že za dva zápasy vám to vyšlo jednou. Otravováním kolem branky se podařilo vyprovokovat Martina Ševce, který svůj tým poslal do tří. Tohle by měly dělat Pardubice víc?

„Je super, že jsme přesilovku pět na tři dostali, tady se zápas taky lámal. Kdybychom dali gól, bylo by to o něčem jiným. A k těm emocím? No, jsou tam. A pak tam jsou taky nějaké věci, které komentovat nemůžu. Prostě jsme měli dát gól a srovnat na 1:1.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:31. Kotala, 39:42. Šťastný, 42:01. Cienciala, 49:08. Kotala, 52:20. Claireaux Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Bučko, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, T. Jelínek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Kusý, Pochobradský, A. Kosticyn. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva Hráno bez diváků diváků

