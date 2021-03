Třinec vletí na Kometu i s Vránou. Návrat ocenili Varaďa i spoluhráči

Elitní třinecké komando v čele s Petrem Vránou (uprostřed) a Šimonem Stránským (vpravo) nastoupí ve stejném složení i do play off • Michal Beránek / Sport

Třinecký kapitán Petr Vrána se pro play off vrací do sestavy Ocelářů • Michal Beránek (Sport)

Do bojů o obhajobu mistrovského titulu z roku 2019 jdou třinečtí Oceláři i s kapitánem Petrem Vránou. Po rodinné tragédii se zkušený útočník vrátil k tréninku. Ve čtvrtfinále play off proti Kometě, která získala titul v letech 2017 a 2018, je připravený parťákům pomoct. „Jsme rádi, že je Petr zpátky, hrozně si toho vážíme. Je bojobník,“ ocenil trenér Václav Varaďa.

Byl to šok, který okamžitě přesunul sportovní výsledky a rivalitu daleko do pozadí. Tři kola před koncem základní části přišla zpráva, že třinečtí Oceláři ruší zápas s Litvínovem. Kvůli rodinné tragédii. Kapitán Petr Vrána přišel o manželku. Utonula, když se snažila zachránit štěně ze zamrzlé přehrady Slezská Harta.

Pětatřicetiletý útočník, centr elitní třinecké formace, dostal od klubu volno. Čas a veškerou podporu. Situace pochopitelně těžce dolehla na celý tým. Oceláři se ještě tři kola před koncem základní části přetahovali se Spartou o první místo, útočili na Prezidentský pohár i klubový rekord v počtu získaných bodů. Měli jich 103, dosavadním maximem bylo 107 bodů z ročníku 2014/15.

V tísnivé atmosféře se dohodli se soupeři, že poslední tři kola odehrají (i z logistických důvodů) venku. V Litvínově (2:3) a v Mladé Boleslavi (3:4) tak byli vedeni jako domácí. Z tripu si nakonec přivezli pouze tři body za výhru v Českých Budějovicích (4:0), Sparta první místo o dva body uhájila.

Co ale dál? Vrátí se Vrána k týmu? Během poslední reprezentační přestávky s klubem podepsal nový kontrakt, je klíčovou osobností. Lídrem a kapitánem. Centrem elitní formace, která je podle hry i čísel jednou z nejúdernějších zbraní extraligy. Na pravém křídle má Vrána ligového rekordmana Martina Růžičku, druhého v kanadském bodování soutěže (19+44). Na levém Matěje Stránského, nejlepšího střelce základní části (33+19). Sám je dopředu nebezpečný (11+21), k tomu extrémně poctivý dozadu. Vynikající do oslabení, na vhazování patří dlouhodobě k nejlepším v lize.

Hrát bez Vrány? Přestože mají Oceláři našlapaný kádr a dlouho už nejsou týmem jednoho muže, byla by to citelná ztráta. Zvlášť v play off, ze kterých má Vrána hromady zkušeností. Není divu, že v sázkových kancelářích se po tragédii prakticky ze dne na den výrazně změnil kurz na to, že Třinec vyhraje titul. Z 2,75 skočil na 3,30. Nikdo pořádně neví, co otřesný zážitek s týmem Ocelářů udělá.

„Není to jednoduché, kluky v kabině to taky zasáhlo,“ přitakává trenér Václav Varaďa. „My v Petrovi máme vůdčí roli. Myslím, že i hráči to cítí velmi podobně a budou se mu snažit v prvé řadě jakkoliv pomoct i mimo led.“

8 Tolik různých finále už si zahrál Petr Vrána. Druhý skončil v zámořské juniorce s Halifaxem (2003 a 2005), dvě stříbra získal s Vítkovicemi (2010 a 2011), dvě v KHL se Lvem Praha (2014) a Kazaní (2015). Druhý byl se Spartou ve finále Ligy mistrů (2017). Titul získal až v roce 2019 s Třincem.

V týdnu před čtvrtfinále se Vrána k týmu znovu připojil. Přestože by se nikdo nedivil, kdyby sezonu stornoval. „Podívejte, teď to cítí takhle,“ říká Varaďa. „Je play off, je tady pro kluky, vede je. Taky si myslím, že na jednu stranu přijde na jiné myšlenky. Samozřejmě to neustále a denně prožívá. Neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne řekne, že to prostě vidí zase jinak. Prožil si těžkých čtrnáct dní, nemá situaci jednoduchou. Ale my jako tým, i všichni ostatní, se mu budeme snažit pomoct. Je jeden ze základních kamenů, hrozně si vážíme, že je s námi, je bojovník. Hráči to vnímají taky tak. Jsme rádi, že ho tady máme.“

Svého kapitána hráči v kabině přivítali. Nejen jako hokejovou oporu, ale jako parťáka, dobrého kamaráda. „Je náš kapitán, lídr, takže jsme strašně rádi a nemůžeme se dočkat, až vletíme na led všichni pohromadě,“ komentoval útočník Matěj Stránský.

Vránův návrat ocenil i útočník Erik Hrňa, poslední pamětník třineckých titulů z let 2011 a 2019. „Peťa je výborný na buly, bojovný hráč, v první lajně toho hodně odedře a dělá prostor pro Martina i Matěje,“ vypočítává parťákův přínos. „V přesilovkách to samé, zkušeností má strašně moc. Chodí i na oslabení, může hrát prakticky v jakékoliv situaci a my jsme vždy rádi, že ho máme.“

Ve stejném duchu mluvil i Michal Kovařčík, který by byl v případě Vránovy absence jedním z kandidátů na centra v prvním útoku. Hrát by tam mohli i Michašel Špaček nebo Jack Rodewald, kteří už si to vedle Růžičky se Stránským vyzkoušeli. „Peťa je kvalitní hráč, určitě nám pomůže, jsme jenom rádi,“ podotkl Kovařčík. „A doufáme, že my pomůžeme jemu.“

