Mise Sparty začíná. Jandače žerou i po letech Ševcova slova, uspěje letos?

Od mistrovského titulu je dělí dvanáct vyhraných zápasů. Dlouhá cesta. Delší, než by se na první pohled mohlo zdát. Teď proti Spartě stojí první soupeř ke zdolání. Olomouc. Její přívlastky? Urputná, houževnatá, tvrdá. „Kvalita je ale jasně na naší straně. Musíme to potvrdit," hlásí bez okolků manažer Petr Ton. Úvodní zápas čtvrtfinále je na programu v sobotu v 17 hodin.

Naposledy vedl tým do extraligového play off před pěti lety. Se Spartou došel Josef Jandač do finále, s pohárem ale nakonec juchal Liberec. „Vzpomínám si na to, samozřejmě," pokývne hlavou trenér, který ve Spartě tvoří rovnocennou dvojici s Miloslavem Hořavou.

K dispozici měl tehdy skvělý tým. Ten současný je dost možná ještě o úroveň výš. „Necítím to tak, že by byl tenhle tým nějak výrazně silnější. Tehdy jsme ale měli velký problém s extrémní marodkou. To nás stálo... Ale nechci se vymlouvat, aby to vyznělo jak od toho přiblblého Ševce, že jsem ubrečená paní Jandačová. Měli jsme prostě šest nebo sedm zraněných kluků, v plné síle by tehdy ta série mohla vypadat jinak," otře se o tehdejšího bosse liberecké obrany a dnešního kapitána Mladé Boleslavi.

Jistě si na tehdejší Ševcovy ataky vzpomínáte. „Paní Jandačová brečí na všechny strany a vybrečel si jeden zápas. Nikdy nic nevyhrál a pořád jen brečí do novin. Já jsem vždycky říkal, že je to trenér z úleku. Nevyhrál nikdy nic, ani v žácích, a dostane se k reprezentaci. K takovému člověku nemám vůbec respekt," vyléval si srdíčko Ševc během finále.

Na Jandačovi je vidět, jak moc chce ze sebe strhnout onu nelíbivou a nutno dodat také z části nezaslouženou nálepku neúspěšného kouče. Do extraligy vytáhl České Budějovice i Liberec, s reprezentací bral jako asistent senzační zlato v roce 2010. Ševcova slova si ale dobře pamatuje. Je to v něm, žere ho to. Navenek ale samozřejmě nic nepřizná.

Spíš přemýšlí, co udělat lip. Jinak. „Určitě něco v hlavě mám, mluvit o tom ale nebudu. My hlavně musíme zůstat zdraví. Některé věci nejsme schopni ovlivnit. Musíme doufat, že nám bude i trochu přát takové to neviditelné štěstí. Aby se k nám odrážely kotouče, aby se od tyček odrážely do branky, aby se nám najednou nezranilo pět klíčových hráčů a tak podobně. Je to každé play off stejné. Když se nám tyhle věci sejdou, tak to samozřejmě může vyjít," dodává.

Slovo „titul" nepoužil. Pořád chce být opatrný. Dobře ví, jak moc je play off oproti základní části jiné. Jiná soutěž. Klišé. Ale je to tak. „Motivace je obrovská. Totéž co my má v sobě i Pepa Jandač. Strašně to tady společně chceme prolomit. Šanci máme, to si nemusíme nalhávat, že ne. Totéž ambice. Cesta je to ale pořád daleká," říkal v únorovém rozhovoru pro Sport útočník Jan Buchtele.

Také on si rok 2016 dobře pamatuje, také on patří mezi hráče, které ve vyřazovacích bojích trápilo zranění.

Tehdejší výhra v semifinále nad Plzní je dodnes poslední vítěznou sérií Sparty. Od té doby přišel výbuch ve čtvrtfinále s Kometou (0:4) a dva konce v předkole (0:3 a 1:3).

Teď čeká Spartu coby šampióna dlouhodobé soutěže Olomouc. Výpadek by byl grandiózní senzací. „Troufnu si tvrdit, že čtvrtfinále bude o nás. Nechci Olomouc snižovat, ale hokejová kvalita je na naší straně a musíme ji potvrdit. Nesmíme ji upozadit na úkor jejich bojovnosti," má jasno sportovní ředitel Petr Ton.

„Moc dobře víme, co play off vyhrává. Ukázalo se, že máme sílu ve všech čtyřech formacích, navíc máme skvělé brankáře. Všichni víme, čím je Olomouc už několik let nebezpečná. Zápasy hraje ve vysokém nasazení na hraně faulů a obětavosti. Čekají na rychlé protiútoky, které dokážou využít, ale nesmíme opakovat scénář z předkola a pustit je třeba do vedení 2:0. Máme respekt, ale nebudu zastírat, že jsme obrovští favorité," přidává Ton.

Podobně vidí Hanáky také Jandač. „Olomouc měla v průběhu sezony spoustu zraněných hráčů. Málokdy hráli opravdu kompletní, teď se jim to sešlo. Jsou kompaktní, hrají urputný hokej, proti kterému se Plzeň neprosadila. Pokryli jejich první lajnu, další mladí kluci neměli takové zkušenosti. Takové překvapení pro nás postup Olomouce nebyl, vnímáme jejich sílu. Její herní projev je pro nás jednoznačně vztyčený prst."

Velkým varováním byly pro Spartu také ztracené zápasy a herní kolapsy v základní části, kdy rudým nestačil k výhře ani několikabrankový náskok. „Byl to problém, v sezoně nás to několikrát potkalo. Řešili jsme to, něco jsme si k tomu řekli. Možná je dobře, že to přišlo. Zareagovali jsme na to, mužstvo se s tím popasovalo," komentuje fakt Jandač. Nutno zároveň dodat, že během celého ročníku jeho tým nepotkala žádná krize. Ani jednou se nestalo, že by Pražané prohráli tři večery po sobě.

Nyní se ale všechno maže. Že by sparťanům stačil zisk Prezidentského poháru? Vůbec. Nikdo jim nemusí říkat, že tohle je teprve začátek. Že ziskem téhle trofeje nic nekončí, ale naopak začíná.

„Kluci vědí, co nás čeká, proč jsme tady. Žádné velké oslavy neprobíhaly, nikoho jsme nemuseli uzemňovat," ujišťuje Jandač.

Tři otázky série UHLÍDÁ OLOMOUC PRVNÍ ÚTOK SPARTY? Jeden útočník napadá, zbylá čtyřka číhá na vlastní obranné modré čáře. Žádná divočina, spíš maximální důraz na obranu, na herní řád. Taková je Olomouc. Pro soupeře velmi těžko zdolatelná, v Plzni by mohli vyprávět. Tvrdou a důraznou hrou by se jim mohlo povést eliminovat hlavní ofenzivní zbraň Sparty v podobě tria Horák-Řepík-Sobotka. To však jistě nebude platit na hráče typu Formana či Buchteleho. Právě ti by nakonec mohli mít klíčové role v sérii. POMŮŽE MOTÁKOVI ZNALOST JANDAČE? Čtyři roky pracoval současný olomoucký trenér Zdeněk Moták jako asistent kouče na Spartě. Z toho tři sezony strávil vedle Josefa Jandače. Znají se skvěle. Moták zná Jandačův rukopis, jeho hokejové smýšlení. Bude to ale stačit? „Máme spolu výborný vztah, spolupráce s ním byla výborná. Zdeněk je výborný trenér, v Olomouci odvádí parádní práci. Rád ho uvidím, ale je play off a teď to na nějaké rozprávění nebude. Je výborný chlap, teď je to ale nepřítel," usmál se Jandač. JAK MOC BUDE ZÁLEŽET NA BRANKÁŘÍCH? Útočná síla Sparty je obrovská. Nikdo nedal v základní části tolik gólů co ona. Olomouc se oproti tomu prezentuje skvělou obranou. Jak tento střet dopadne? „V prvních dvou utkáních neočekávám žádné přestřelky," říká sportovní ředitel Pražanů Petr Ton. V brance Sparty se očekává start Alexandera Saláka, za Hanáky jistě naskočí Branislav Konrád. Ten zvládl šampióny základní části jednou vynulovat. Ze tří zápasů s nimi má průměr 0,8 branky na utkání! Slovenská zeď.

