Kometa vytáhla posilu z Prostějova. O střídavých startech ani nevěděl

Kde se vzal? Tu se vzal z Prostějova. Brněnská Kometa po předkole sáhla do Chance ligy a v sobotu v Třinci vypustila na led svého odchovance Petra Mrázka (26). On sám byl překvapený, z Brna odešel před pěti lety a návrat v tuhle chvíli vůbec nečekal. Ve třetí lajně dostal šanci místo Vojtěcha Němce. „Ani jsem nevěděl, že mám vyřízené střídavé starty,“ přiznal upřímně útočník.

V první lize prožil bodově životní sezonu. Druhý mezi střelci (21 branek), třetí v bodování (43 bodů). S touto vizitkou naskočil Petr Mrázek do čtvrtfinále play off s Třincem. Hned při prvním střídání ujel s Jakubem Klepišem do přečíslení dva na jednoho a vypálil. Gól nedal a z brejku vstřelili domácí gól na 2:0. „To nebylo moc příjemné. Byl jsem naštvaný sám na sebe,“ podotkl bývalý hráč Olomouce, Třebíče či Znojma.

Čekal jste, že se objevíte v Kometě?

„Když jsme skončili sezonu v první lize, ozval se pan Zubíček (sportovní manažer Brna). Říkal, ať přijedu trénovat do Brna. Jsem za to určitě rád. Stihl jsem s týmem dva tréninky.“

Čekal jste, že hned nastoupíte?

„Já jsem ani nečekal, že pojedu do Brna trénovat. (úsměv) Byl jsem překvapený, že budu hrát. Ani jsem nevěděl, že mám vyřízené střídavé starty. S Prostějovem jsme vypadli a už jsem pomalu vracel věci.“

Máte za sebou nejlepší sezonu?

„Myslím, že jo. Hlavně jsem rád, že jsem ji odehrál celou. To člověku taky pomůže. Ve Znojmě jsem si předtím prošel zraněními.“

Berete to, že bojujete i o případnou novou smlouvu v Brně?

„Tak o tom nepřemýšlím. Jsem rád, že si můžu zahrát s klukama play off. Doufám, že jim co nejvíc pomůžu.“

Premiéra ale byla celkově hodně špatná, co?

„Prohráli jsme 0:5, takže z toho vůbec nemám dobrý pocit. Další den zkusíme odvézt náš první bod. Určitě to byl z první ligy skok. Ale já jsem se snažil hrát to, co v Prostějově. Hlavně jsem se soustředil na sebe. To pro mě bylo nejdůležitější.“

Jak jste se cítil, když jste neproměnil přečíslení a následně soupeř udeřil na 2:0?

„To nebylo moc příjemné. Byl jsem naštvaný sám na sebe. Nedal jsem na 1:1 a pak jsme hned dostali gól.“

Třinec - Kometa: Nedáš, dostaneš. Z protiútoku přidal rychlý druhý gól Kovařčík, 2:0

Nebyl na vás Jakub Klepiš naštvaný, že jste mu nepřihrál?

„Ještě jsme se o tom nebavili. Zkusil jsem to vzít na sebe a nevyšlo to. Moje chyba.“

Přišli vám Oceláři hbitější, nabruslenější?

„Když vedete na začátku utkání 2:0 a 3:0, bruslí se samozřejmě daleko líp. My jsme byli dobře připravení, ale bohužel…“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:14. Kundrátek, 01:51. M. Kovařčík, 12:10. Martin Růžička, 25:50. Rodewald, 45:09. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Honzík) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Hosté: Vejmelka (13. Klimeš) – Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, Valský – Mrázek, Klepiš (A), Plášek ml. – Schneider, Šoustal, Bondra. Rozhodčí Kika, Hejduk – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec

