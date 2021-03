Vítězná Sobotka Sparty! Útočník smetl Olomouc třemi body: O mně to není

Dobře věděli, jak důležité bude zvládnout první zápas. Získat klid, jistotu. Odhodit nervozitu a spláchnout zápasovou žízeň po dvoutýdenní pauze. „Bude to strašně důležité utkání, abychom se dostali do pohody. Musíte padat na hubu, blokovat střely a dohrávat souboje,“ velel před úvodním duelem s Olomoucí forvard prvního útoku Sparty Roman Horák.

A spolu se svými spoluhráči to do puntíku plnil. Každá vlastním tělem zastavená střela vyvolala na střídačce Pražanů pochvalnou reakci a hlasitou odezvu. Od prvních minut tým žil, rychle nasál atmosféru play off.

„Věděli jsme, že to s nima bude urputné, že to nebude jednoduchý hokej. Bylo jasné, že to bude o několika gólech, že budeme klidně muset držet jednobrankové vedení. S tím jsme do toho šli,“ říkal po zápase Jan Košťálek. „Je to hodně o síle, musíme se s nimi víc prát. Je to fakt těžký hokej,“ dodal obránce, který ve 40. minutě dával gól na 2:1. Ten byl nakonec také vítězný.

Sparta - Olomouc: Košťálek nadvakrát překonal Konráda v přesilovce, 2:1

Nejlepší hráčem večera byl ale jednoznačně Vladimír Sobotka. Nevysoký šikula nejdřív v první třetině otevřel skóre zápasu, pak přihrál na branku Košťálkovi, aby v závěru nasadil štempl na výhru gólem do prázdné olomoucké branky, v níž jinak podal výborný výkon Branislav Konrád.

Sobotka ho překonal ranou do šibenice, slovenský gólman neměl šanci. V sobotu byl na ledě vůbec u všeho podstatného. Tři body budiž důkazem. „Sebe vůbec neřeším, snažím se prostě pomáhat týmu. Byl to týmový výkon. Výborně zachytal Saša, vytáhl spoustu puků. Výhra jde za každým hráčem sestavy,“ pokýval hlavou.

V posledních duelech před startem vyřazovacích bojů navíc extra oslnivou formu neměl. V sedmi zápasech se trefil jedinkrát, v pravý čas to ale zvládl vzít na sebe. Při každém střídání bylo vidět, jak ho play off baví. Bodejť by taky ne, hraje ho po čtyřech letech. „Fakt? To vůbec nevím, že jsem play off takhle dlouho nehrál,“ smál se. „Rozhodně si to ale strašně užívám!“ přidal.

Do domácích bojů o extraligový titul pak naskočil po dlouhých patnácti letech. V roce 2006 pomohl coby osmnáctiletý junior do finále pražské Slavii. „Sešívaní“ ale tehdy souboj o zlato prohráli. Se Spartou.

Do rudého dresu se Sobotka oblékl letos v lednu. V základní části stihl odehrát 36 zápasů, získal v nich 31 bodů. Báječně si sedl ve formaci s Michalem Řepíkem a Romanem Horákem. „S klukama se hraje parádně. Je to s nimi lepší a lepší. Odehráli jsme spolu už docela dost zápasů, víme o sobě, rozumíme si. Víme, kde si kdo najíždí, kde se pohybujeme. Všichni se cítíme dobře,“ hodnotil fungující souhru.

První duel s Olomoucí jinak co se obrazu hokeje týče, splnil jeho očekávání. „Strašně špatně se přes ně chodí, my jsme se na to ale dobře připravili. Nesmíme přistoupit na jejich hru, musíme být aktivní, tlačit je, snažit se bruslit a hrát jednoduše. Musíme být rychlejší než jejich beci, nesmíme ztrácet puky na modré,“ doplnil směrem k utkání číslo dvě. To čeká oba týmy už v neděli od 15 hodin.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:24. Sobotka, 39:15. Košťálek, 59:07. Sobotka Hosté: 37:08. Kolouch Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech (A), Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Lučan, Kis. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Sparta - Olomouc: Perfektní orientace Sobotky. Prosadil se střelou o horní tyč, 1:0