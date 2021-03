Horák chválil oba brankáře. Urputný boj a nehezké góly, říká k sérii

První cíl úspěšně zvládli. Vyhrát úvodní dvě domácí utkání čtvrtfinále Generali Česká play off se hokejistům Sparty proti Olomouci podařilo. Po výhrách 3:1 a 2:0 však série nekončí a Pražany čeká tažení na Hanou. O tom, že půjde ještě o tuhý boj, vůbec nepochybuje útočník Roman Horák (29). „Ještě není konec, určitě budou ještě kousat. Bude to extrémně těžký, my se ale určitě připravíme,“ řekl centr elitní lajny, jenž si ve čtvrtfinálových bojích zatím připsal dvě nahrávky.

Ideální scénář po domácím dvojutkání s Olomoucí, viďte?

„Přesně tak. To jsme chtěli. Doma musíme vyhrávat, takže první dva zápasy byly extrémně důležitý. Jsme rádi, že nám vyšly. Celý tým předvedl výborný výkon. Výborný byl i Saša Salák v bráně.“

Už jste se jistě stihl přesvědčit, že proti Hanákům půjde jen o tuhý boj, že ano?

„Je to urputný. Prostě play off hokej. Olomouc takhle hraje každý zápas, je to extrémně těžký. Věděli jsme to, takže jsme se na ně připravili. Hlavně musíme mít dál stejnou obětavost a práci jako oni. Zatím se nám to daří.“

Přes skvěle chytajícího Branislava Konráda je opravdu těžké dostat kotouč, viďte?

„Máte pravdu. Je to výborný gólman, kterému se těžko dává gól. Snažíme se mu to co nejvíc znepříjemnit a dávat takový nehezký góly. Zatím nám tam něco padlo i z přesilovky, ale všechny zápasy nejspíš skončí 2:0, 2:1… Bude to těžký, ale je to play off.

Druhé utkání bylo o poznání tvrdší než úvodní zápas, po první třetině dokonce došlo k potyčce v tunelu. Viděl jste ten incident zblízka?

„Už jsem byl v šatně, takže nevím přesně, co se stalo, ale tady to k tomu asi patří. Samozřejmě to nechceme nějak vynášet, ať to spíš zůstane na ledě, ale bohužel se stalo. Nedá se nic dělat.“

Jak moc náročné podle vás bude tažení do Olomouce a na její pověstně chladnou „plecharénu“?

„Myslím si, že Olomouc bude určitě ještě kousat. Ještě není konec série. Vedeme 2:0. Víme, že to bude ještě extrémně těžký. Každý zápas s Olomoucí je opravdu na doraz a tam to bude možná ještě těžší. Mají větší hřiště než my, což může hrát roli. My se na to určitě připravíme. Máme dva dny pauzu mezi zápasy, takže zregenerujeme, potrénujeme a těšíme se do Olomouce.“

V obou čtvrtfinálových duelech Spartu táhla vaše lajna s Michalem Řepíkem a Vladimírem Sobotkou. S kapitánem hraje většinu sezony, ale jak si nyní sedíte s druhým parťákem?

„Vláďa je výborný. Je to lídr kabiny, předvádí to i na ledě. Neuvěřitelný, jak si dokáže vodit hráče na zádech. Je neskutečně silný na puku a zkušeností má mraky. Hrozně moc nám tady pomáhá.“

Ve využité přesilovce se ukázala vaše pověstně rychlá a efektivní souhra.

„Samozřejmě, trénujeme to. Je to jedna z variant, co máme. Každý to už tak nějak ví, ale když se to sehraje takhle rychle, tak to pořád funguje.“

