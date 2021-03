Zklamaný Holík: Třinci to strašně ulehčujeme, chybělo nám všechno

Gól a asistence. Na pohled fajn zápas odehrál Petr Holík. Jenže, k čemu vlastní body, když Kometa v Třinci i podruhé rupla… A znovu o pět gólů jako v sobotu. Ve čtvrtfinále to zatím Brnu nejde. „Nehráli jsme play off hokej. Musíme se probrat,“ shrnul elitní centr hostí po drtivé porážce 2:7.

Co bylo špatně?

„Těžko se mi to hodnotí. Takhle hrát nejde. Chybělo nám všechno. Rychlost, střely. Vyšli jim přesilovky a dvakrát zaslouženě vyhráli. Nehráli jsme play off hokej. S takovou bychom dostali sedmičku i ve Vítkovicích. Musíme se probrat. Jinak to bude rychlé.“

Je to reálné?

„Doma musíme začít úplně jinak. Když budeme hrát takto, dostaneme zase sedmičku, pak další a můžeme skončit. I když jsme druhý zápas dobře začali, vesměs všechny góly jsme pak Třinci darovali. Místo, aby to měl s námi těžké, má to strašně jednoduché. Pokud chceme jít dál, musíme dva domácí zápasy vyhrát.“

Co říkáte na výkony brankáře Ondřeje Kacetla, který začal sezonu v Brně jako trojka?

„Nějaké super zákroky tam měl, vychytal nás v přesilovce. Asi má formu. Ale my se musíme zaměřit na jiné věci. A pak góly přijdou.“

Je na vás znát únava z předkola s Vítkovicemi?

„Nevím, těžko říct. Možná je někdo unavený. Ale teď máme dva dny do dalšího zápasu. Věřím, že se nachystáme a bude to o sto procent lepší.“

