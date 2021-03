Málem končil kariéru, teď září v Třinci. Přál jsem Vítkovicím, říká Kurovský

Dva roky si urostlý útočník Daniel Kurovský pořádně nezahrál hokej. Dvakrát byl ještě coby kmenový hráč Vítkovic na operaci s kolenem, chvíli to dokonce vypadalo na konec profesionální kariéry. Když po něm v létě sáhnul Třinec, bylo to překvapení. Ve čtvrtfinále proti Kometě se ukazuje, že to byl od Ocelářů šikovný tah. Kurovský má ze dvou zápasů tři body (1+2). A právě jeho vyrovnávací trefa na 1:1 tým ve druhé bitvě nastartovala k výhře 7:2.

Nezastírá, že v dramatickém předkole mezi Vítkovicemi a Kometou držel pěsti ostravskému klubu. S velkým hokejem tam Daniel Kurovský začínal. Těšil se na derby. Jenže Kometa otočku zvládla a stojí proti Třinci. „Škoda, že Vítkovice nepostoupily, přál jsem jim to. Dobře vím, že Kometa v sérii prohrávala už 0:2 na zápasy, do dalších utkání ji nepodceníme.“

V prvním utkání jste měli drtivý nástup, ve druhém dala rychlý gól Kometa. Čemu jste takový start přičítal?

„Začátek jsme trošku zaspali, všude jsme byli pozdě. Postupně se ale naše hra zlepšila, od druhé třetiny jsme byli lepší a třetí jsme si hlídali výsledek.“

Co se vám po rychlém gólu Komety honilo hlavou?

„Těžko říct, ale faktem je, že nás Kometa celkem zaskočila. Její hráči byli pohybliví, my byli všude pozdě. Rychle jsme se s tím ale srovnali.“

V 11. minutě měl brněnský Peter Schneider tutovku, střílel do odkryté branky nad. Chvíli poté jste vyrovnával na 1:1. Mohl to být jeden z klíčových momentů duelu?

„Mohl to být jeden z faktorů. I v prvním zápase nedala Kometa nějaké tutovky. Nedáš, dostaneš. Jsem ale přesvědčený, že i kdyby ten gól na 0:2 dala, tak bychom to nakonec zvládli.“

První zápas končil v šarvátkách. Soustředili jste se na to, aby se odveta nestrhla právě do potyček a nerozkouskovala se hra?

„Je to tak, jim nic jiného nezbývá, než nás dohrávat. Jsou nepříjemní, snaží se nás vyvést z míry, tohle si musíme pohlídat. My se musíme nějak bránit. Děláme vše proto, abychom se nenechali vyprovokovat a zbytečně soupeři nedali přesilovky.“

Ty vaše fungovaly, dali jste z nich čtyři góly...

„Přesilovky nám šlapaly i první zápas, nic jsme v nich neměnili. Jen maličkosti. Využitá přesilovka na 2:1 pět sekund před koncem první třetiny pro nás byl odrazový můstek, pak už to šlo jako po másle.“

SESTŘIH: Třinec - Kometa 7:2. Oceláři znovu deklasovali Brňany

V přesilovkách se daří oběma vašim formacím, je to proti Kometě výhoda?

„Je to pravda, Kometa všechno sází na jejich první pětku. My máme do přesilovek dvě, co dokážou dát góly. To je naše výhoda.“

V předkole Kometa také po prvních zápasech prohrávala 0:2, přesto sérii s Vítkovicemi otočila. Je to pro vás memento?

„Škoda, že Vítkovice nepostoupily, přál jsem jim to. V odvetách nechaly Kometě hodně přesilovek, to byl jeden z faktorů, proč se jim to nakonec nepovedlo. Brno bude hrát stejně, bude čekat na přesilovky, my jim je nedáme.“

Jak se osobně cítíte ve druhé formaci Ocelářů?

„Dva roky jsem pořádně nehrál, teď hraju v Třinci druhou pětku a jsem strašně rád. Snažím se odvádět maximum, každým zápasem mám větší sebevědomí. Budeme makat i dál.“

