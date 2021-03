SESTŘIHY: Sparta i Třinec blízko semifinále. Brno a Mora krok od konce

Hokejisté Sparty dělí jediná výhra od postupu do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Hladký průběh Generali Česká play off zatím v klidu pokračuje. Po rychlém postupu Liberce a Mladé Boleslavi do semifinále je krok od dalšího kola bojů o Masarykův pohár také Sparta s Třincem. Pražané po urputném boji vyhráli 3:2 v Olomouci, Oceláři si vystříleli v Brně vítězství 4:1. Oba favorizované týmy za stavu 3:0 na zápasy mohou udělat poslední krok k postupu již ve čtvrtek, Hanáci a Kometa naopak budou odvracet konec sezony.

Dva góly Olesze nestačily, Pražané blízko postupu

Pražané se na Hané představili bez útočníka Pecha, který chyběl z rodinných důvodů. Po osmi letech tak dres Sparty oblékl host z prvoligového Prostějova Žálčík. Do obrany Olomouce se vrátil zkušený Švrček.

Hostům se vydařil vstup do zápasu. Kucserovu chybu v rozehrávce využil Forman a po 95 sekundách hry otevřel skóre. Obraz hry byl ale podobný jako v předešlých duelech série, byl to urputný boj plný fyzických střetů.

Sparta mohla přidat druhý gól v přesilové hře, Vyrůbalíkův faul ale nepotrestala. Úvodní početní výhodu na přelomu první a druhé třetiny nevyužila ani Olomouc. Pražané byli následně střelecky aktivnější, Konrád ale chytal spolehlivě.

Ve 26. minutě zahrozil Navrátil. Pak se do velké šance dostal Káňa, ale Salák stihl zakročit betonem. Ve 29. minutě již byli Hanáci za svou aktivitu odměněni, po přečíslení tři na dva se přesnou střelou k tyči prosadil Olesz. Pražany mohl zpět do vedení posunout Horák, Konrád ale jeho příležitost zlikvidoval. Na druhé straně v dobré pozici přestřelil Burian.

Do třetí třetiny vstoupili domácí v početní výhodě, místo vedoucího gólu ale sami inkasovali. Po Řepíkově akci překonal Konráda obránce Polášek. Sparta poté dlouho kontrolovala hru, v 52. minutě byl ale vyloučen Buchtele a Hanáci jeho faul potrestali. Po Dujsíkově střele od modré čáry se puk od hlavy Olesze a Němečka odrazil za bezmocného Saláka.

Hosté však získali vedení rychle zpět. Buchtele opět vybojoval puk a po rychlém protiútoku Formana zakončil přesně Tomášek. Potřetí se domácím vyrovnat nepodařilo, Pražané ustáli i závěrečnou power play soupeře a ve čtvrtek mohou slavit postup v nejkratší možné době.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Ze tří odehraných zápasů to dnes bylo z naší strany asi nejpovedenější. První třetina byla lehce zahřívací, druhou jsme odehráli asi nejlépe v sezoně. Bylo tam všechno, tak bych si představoval, abychom hráli pořád. Spartu jsme k ničemu nepustili a měli jsme nejen dostatek střeleckých, ale i gólových příležitostí, ale neproměnili jsme je. Problémem je, že jsme si dnes vstřelili tři vlastní góly. Byli jsme potrestáni a to mrzí. Spíše to je ale o tom, že jsme měli branky dát. Do zítřejšího zápasu kluci chtějí jít zase na sto procent. Snad k tomu přidáme i branky a méně školáckých chyb.“

Josef Jandač (Sparta): „Zase to byl boj, jako v předešlých zápasech. Dnes možná ještě větší než v Praze. Vždy jsme dali gól, když jsme potřebovali, a v utkání jsme neprohrávali, což nás dovedlo k vítězství. Vedeme 3:0, ale víme, že nás ještě čeká urputná bitva.“

SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 2:3. Oleszovy góly nestačily. Hosty dělí výhra od semifinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:36. Olesz, 52:55. Olesz Hosté: 01:35. Forman, 40:55. Polášek, 54:19. Tomášek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Švrček, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Burian, Navrátil, Bambula. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele (A), Sukeľ, Forman – Zikmund, Žálčík, Dvořáček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Petr Lacina – Lukáš Kajínek, Radek Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

První bitvu v Brně rozhodl dvěma body bek Gernát

Domácí tým udělal změnu nejen v brance, do níž se vrátil Karel Vejmelka, ale především v prvním útoku, kde Petra Holíka vystřídal Jakub Klepiš, což platilo jen pro první třetinu. Mimo sestavu zůstal Peter Schneider, jinak složeny byly i obranné dvojice. Naopak Třinec neměl po dvou jasných vítězstvích žádný důvod složení svých formací měnit.

Po opatrném úvodu se prosadili hosté. Vejmelkovi vypadl nahozený puk od modré čáry a do sítě jej pohotově zasunul Martin Růžička. Kometa měla šanci na vyrovnání v 11. minutě, ale Němec v přečíslení zblízka minul Kacetlovu branku.

Brňané byli v dalším průběhu aktivnější, lepším pohybem a nátlakovou hrou si vynutili převahu, kterou zužitkoval Peter Mueller v první brněnské přesilovce na začátku druhé třetiny.

Třinec ale odrazil rostoucí nápor domácích a převzal iniciativu, kterou ve 34. minutě proměnil znovu ve vedoucí gól. Brňané propadli ve středním pásmu a v přečíslení se prosadil Gernát.

Domácí museli vrhnout všechny síly do útoku, ale zároveň bránit sebevědomý a po všech stránkách povedený taktický výkon Ocelářů. Slezané potrestali zbytečné vyloučení Petra Holíka Hrňovým gólem a vítězství jim pojistil šest a půl minuty před koncem Michal Kovařčík střelou ihned po buly. Kometa nedokázala porazit Třinec ani v sedmém zápase v sezoně a poprvé v novodobé historii jí hrozí vyřazení bez jediného vítězství v sérii.

Ohlasy trenérů

Jiří Horáček (Kometa): „Bohužel jsme prohráli a soupeř vede 3:0. Ale série skončí až po čtvrtém vítězném zápase jednoho týmu. Dokud toho někdo nedosáhne, jedeme dál. Dnes jsme vyhráli na počet střel, odehráli jsme lepší zápas než v Třinci, ale nevyhráli jsme. Jen vítězství nás posunou do další fáze play off. Udělali jsme některé chyby, musíme je rozebrat a ve čtvrtek se jich vyvarovat. Stav 0:3 je těžká situace, ale zvládli jsme Vítkovice od stavu 0:2, hraje se dál.

Václav Varaďa (Třinec): “Měli jsme velmi slušný vstup do zápasu, hráli jsme poctivý hokej. Brno mělo nějaké šance, které nevyužilo, další průběh byl hodně vyrovnaný. Akorát my jsme v daný čas byli schopni udeřit, dát branku a odskočit. Pak jsme vítězství zkušeně uhlídali. Takový hokej bychom měli v play off předvádět, bylo to podle našich představ. Do zítřejšího zápasu vletíme zase naplno a budeme se snažit sérii ukončit. Uděláme pro to maximum.„

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:4. Bek Gernát dvěma body přiblížil Oceláře k semifinále