Olesz: Ze dvou gólů radost nemám, stav 0:3 už bohužel vypadá nemožně

Což nyní asi mrzí ze všeho nejvíc, že?

„Prohráli jsme zápas, ve kterém jsme měli až moc šancí. Takže ano. Na to, že to byla Sparta, nám toho dovolili dost. Bohužel jsme nebyli schopni možnosti proměnit a tlak jsme nezúročili. Ani jednou v zápase jsme nevedli a dotahovat je vždycky těžší.“

I vy jste jim však dovolili tři docela laciné góly po ztrátách...

„Každý gól padne po nějaké chybě, tak to ve sportu bývá. Je to hra chyb. Asi to mělo být v defenzivě lepší, ale podívejme se i na druhou stranu do útoku. Nedali jsme góly.“

Vy ano, dva. A jeden hlavičkou.

„Ale ani to nepotěší po takovém výsledku. Moc velkou radost nemám, protože jsme třikrát za sebou prohráli. O to jde nejvíc. Musíme se podívat na video, odrazit se od těch pozitiv a jít do toho ve čtvrtek ještě líp. A moje kuriozita hlavičkou? Puk jsem vůbec necítil, nějak to tam proletělo. Fakt nevím, naštěstí to rozhodčí pak uznali.“

Hrát však na brankovišti přesně takhle, byť to tam dost bolí, je asi správnou cestou, viďte?

„Jednoznačně, góly padají z předbrankového prostoru, určitě je to cesta. Saša Salák je vynikající gólman, sami vidíte, že brankáři v play off všechno chytají. Chceme se proto vyvarovat takovým těm zbytečným střelám, díky kterým se brankáři dostávají do pohody. Je třeba dávat na bránu jen těžké puky a tam samozřejmě clonit.“

Byl to nejlepší výkon Olomouce v sérii?

„Po prohře se to asi říct nedá. Nejlepší výkon bude, až zápas vyhrajeme. Jakkoliv. Hraje se to na vítězství, na body, ne na výkon a dojem. Někdy hrajete úžasně, ale odjíždíte s prázdnou, jindy si nejste schopni přihrát, dostat se do útočného pásma, ale zvítězíte. To teď potřebujeme.“

Sparťané říkali, že oproti duelům v Praze to tentokrát bylo ještě tvrdší. Záměr?

„Máme tvrdší mantinely oproti jejich hale, asi proto jim to tak přišlo. Myslím si, že to k hokeji patří, je to kontaktní sport.“

Nezdálo se vám, že na konci byly některé verdikty sudími zvláštně a nejednotně posuzovány?

„Sám víte, že na tyto otázky nemůžeme odpovídat. Nejde se vyjadřovat k rozhodčím, ale dobrý pokus.“ (smích)

Stav série je 0:3, jak se zvednout?

„Teď těžko říct, je pár minut po zápase. Holt nám nezbývá nic jiného než vyhrát čtyři zápasy v řadě. Co si budeme říkat, vypadá to nemožně, hodně těžce. Ale do Prahy se chceme vrátit!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:36. Olesz, 52:55. Olesz Hosté: 01:35. Forman, 40:55. Polášek, 54:19. Tomášek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Švrček, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Burian, Navrátil, Bambula. Hosté: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele (A), Sukeľ, Forman – Zikmund, Žálčík, Dvořáček. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Petr Lacina – Lukáš Kajínek, Radek Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

