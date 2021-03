Šéf Hradce Schön: Růžička nesplnil zadání. Martinec? Nedementuji...

V Hradci Králové se probírají z těžkého direktu, který klubu nadělil odhodlanější Liberec. K tomu se přimotala nemilá kauza kapitána Smoleňáka, jenž vypadl z týmu . Přijde zemětřesení na pozicích v týmu? Podle informací Sportu je na spadnutí odchod kouče Vladimíra Růžičky a nástup Tomáše Martince. Tomu by mohl být k ruce Miloš Říha. „Ať to dopadne, jak to dopadne, na spolupráci s Vláďou nebudu vzpomínat ve zlém,“ říká Miroslav Schön, prezident Mountfieldu HK. V rozhovoru pro iSport Premium mluvil i o Smoleňákovi či odchodu brankáře Marka Mazance. Kdo by ho mohl nahradit?

Ačkoli Mountfield nebyl vzhledem k tabulkovému postavení favoritem série, experti očekávali, že Bílým Tygrům řádně zatopí a sada se povleče. Nic takového se nedělo. Start měli hradečtí hráči excelentní, ovšem o to slabší další průběh. A ve středu pozdě večer bylo po čtvrté porážce dokonáno. „Nebudu lhát, je to zklamání,“ tvrdí Miroslav Schön.

Až rozčarování?

„To zase ne. Beru to tak, že celá sezona byla po všech směrech divná. Zároveň se mohlo stát cokoli. A vypadnutí 0:4 s Libercem mi přineslo zklamání. Rozhodně nemohu říci, že jsem spokojen.“

Zvlášť po excelentním nástupu do série, že? Liberec se první půlhodinu nechytal, Mountfield vedl 3:0, dirigoval hru...

„O to větší zklamání to právě je. Takto ztracený zápas musel s psychikou kluků strašlivě otřást.“

Dejme tomu, že se rozčarování poražených promítlo i do druhého duelu, ovšem třetí utkání mělo z hradecké strany vypadat úplně jinak. Co do nasazení a emocí. Ale nevypadalo. Proč?

„Nebudeme si nalhávat, že Liberec nebyl favoritem a že nebyl lepším týmem. Přesto jsem očekával o něco důstojnější průběh z naší strany.“

Do toho se přimíchaly medializované záležitosti ohledně Radka Smoleňáka, kterého kouč Růžička postavil mimo sestavu. Jaký to podle vás mělo dopad na tým?

„Přiznávám se, že nevím. Do sestavy nezasahuju, vše bylo v kompetenci hlavního trenéra. Nenapadlo by mě volat Růžovi, že má Smoliho postavit.