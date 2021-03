Semifinále play off v Liberci s diváky? Klub poslal žádost Blatnému

Brankář Liberce Petr Kváča si užívá první vychytanou nulu v play off • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí hokejisté oslavují rychlý postup do semifinále • ČTK / Taneček David

Liberečtí Bílí Tygři se radují z bleskového postupu do semifinále play off • ČTK / Taneček David

Liberecký gólman Petr Kváča s parťáky oslavuje postup do semifinále • Pavel Mazáč / Sport

Vrátí se do liberecké hokejové areny alespoň část fanoušků? • Oficiální web Bílých Tygrů Liberec (Jiří Princ)

Semifinále play off v Liberci s diváky? Klub zasílá žádost Blatnému • Koláž iSport.cz

Semifinále play off s fanoušky? Alespoň o omezené množství diváků se snaží v Liberci. Vedení Bílých Tygrů poslalo žádost o „zařazení do pilotní studie umožňující přístup fanoušků do hlediště“ ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému a hlavní hygieničce ČR Pavle Švrčinové. Klub jasně deklaruje, že počítá jen s malým počtem předem otestovaných lidí s jasně nastavenými protiepidemickými pravidly včetně rozestupů.