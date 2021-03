Hrdinové čtvrtfinále: Zazděné brány, Pastrňákův stín a granát z Třince

Do semifinále Generali ČP play off extraligy prolétli favorité suverénně. Čtyři bleskové výhry, žádné velké zdržování. Kteří borci byli pro Spartu, Třinec, Mladou Boleslav a Liberec nejužitečnější? Chcete-li MVP. Podle redaktorů Nedělního Sportu to jsou brankář Alexander Salák, obránce Martin Gernát, útočník Jakub Kotala a gólman Petr Kváča. Podívejte se proč.

Ve stejném duchu pokračoval i ve čtvrtfinále. Ve čtyřech zápasech se podílel na pěti brankách (1+4), znovu je na špici bodování beků. Včetně statistik z předkola. Klasická ukázka jeho přínosu? Druhé čtvrtfinále s Kometou. Oceláři doma v polovině duelu vedou 3:1, hrají přesilovku, výjimečně se jim nedaří. Až tak, že se do brejku utrhne Peter Schneider. Místo nahození puku na mantinel chce jít do poměrně bezpečné kličky, od bránícího Gernáta je daleko. Žádné velké nebezpečí, i proto už spoluhráči střídají. Jenže Gernát dlouhou hokejkou puk nečekaně vypíchne, založí kontr a Michal Kovařčík je sám před brankou Komety. A skóruje.

Těžké je vybírat nejužitečnějšího hráče Ocelářů v suverénním čtvrtfinále s Kometou. Třinecká síla byla rozložená po všech formacích, každá dala do hry plusy, každá měla svého lídra. Ať už ofenzivního nebo defenzivního. Pokud ovšem spojíme oba tyto nároky, vyjde nám jako číslo jedna obránce Martin Gernát. Výborný dozadu, excelentní dopředu. Takový je slovenský bek ve zkratce. Nejvytíženější v týmu (v play off 20:28 minut na zápas).

Ten první se jmenuje Martin Láska. Liberecký trenér brankářů, jenž má schopnost z maskovaných mužů vydolovat zlato. Dokázal to s Romanem Willem, fenomenální výkony v bílém dresu podával Dominik Hrachovina. A na vyšší level posunul i Kváču. Právě fakt, že na severu Čech působí takhle renomovaný trenér, zapříčinil, že se před sezonou stále ještě mladý brankář rozhodl stěhovat z Třince. Z dnešního pohledu se tehdejší rozhodnutí jeví jako totální trefa do černého. Řečí výsledků, statistikami i Kváčovým herním projevem.

Termín klíčový muž na něj sedí absolutně. Byl by hřích vybrat z kabiny Bílých Tygrů jiné jméno. Vědí to spoluhráči, soupeři i fanoušci. Sparta má za úkol jakkoliv zničit neochvějnou sebejistotu, kterou třiadvacetiletý brankář aktuálně oplývá. Mohou za ni hlavně dva faktory.

Pastrňákův parťák z dětství

Největší překvapení čtvrtfinále. Jen považte: Jakub Kotala se dlouhé roky potloukal v první lize, ne a ne se prosadit o patro výš. Loni v létě dostal šanci od Mladé Boleslavi, kam přišel z Havířova. Na začátku sezony se ale nedostal ani do sestavy. Na střídavé starty se tak vrátil zpátky do Chance ligy.

Mezi dvanáctkou útočníků v kádru Bruslařů se usadil až po odchodu Radima Zohorny do zámoří, kvůli zranění Mária Luntera se dostal i do elitního útoku. V základní části stihl 25 duelů, ve kterých nasbíral „jen“ devět bodů (3+6). Play off ? Neuvěřitelný progres. Z Kotaly se stal jeden z hlavních tahounů Mladé Boleslavi. Ve čtyřech zápasech čtvrtfi nále proti Pardubicím nasázel hned pět branek!

Vítězným gólem zařídil druhou domácí výhru, když umně proměnil samostatný únik. Rozsekl i celou sérii, když při famózním obratu ve čtvrtém duelu z 0:3 na 5:3 vstřelil rozhodující trefu na 4:3, to pro změnu tečoval nahození Martina Ševce. Navrch přidal ještě asistenci u důležitého prvního gólu v otevíracím utkání. Velký kamarád Davida Pastrňáka, se kterým hokejově vyrůstal, těží především ze skvělé práce před brankou. Cloní brankáři, snaží se tečovat. V sérii proti Dynamu vstřelil dva góly právě tak, že v početní výhodě tečoval střelu od modré čáry.

Zároveň využíval i toho, že soupeř si až příliš hleděl Davida Šťastného, největší zbraně týmu. Před play off se to sice vůbec nečekalo, aktuálně je Kotala každopádně pro Boleslav klíčový hráč. I když… „To bych zase neřekl, základní část nebyla bůhvíco. Teď se to podařilo v první sérii. Pokud to na konci dubna zvedneme a budu takhle pokračovat, tak si můžeme říct, že jsem byl klíčový hráč,“ krotil euforii po postupu do semifinále. V semifinále proti Třinci bude mít jako havířovský rodák určitě o motivaci postaráno.

„Kuba je výbornej, jde strašně nahoru. Ani jsem nečekal, že bude bude tak dobrej... Ne, to je sranda. Viděl jsem z tréninků, jaké jsou jeho kvality, poslední zápasy hraje opravdu výborně. Dělá, co má. Navíc dává góly, výborná práce. Strašně ho chválím!“ spoluhráč z prvního útoku DAVID ŠŤASTNÝ