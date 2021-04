Trumf pro bitvy o titul? Za Boleslav nastoupil v Třinci veterán Trávníček!

Litvínovský dres k němu patří tak, jako by ho měl vytetovaný na těle. Michal Trávníček českou nejvyšší soutěž až na krátkou odbočku jinde nehrál, sedm let je kapitánem. Pod Krušnými horami zažil v roli lídra historický titul, ale taky dvě nervydrásající baráže. • Jaroslav Legner (Sport)

Mladá Boleslav tahala v sobotu za kratší konec. V úvodním duelu semifinále Generali Česká play off prohrála na ledě Třince 0:2. Za nezdarem stála především nedisciplinovanost a bídná produktivita. Bruslaři přijeli na trip do Slezska i s jednou zajímavou postavou. Zkušený útočník Michal Trávníček, který sezonu strávil v prvoligovém Ústí nad Labem, do sobotního klání nenaskočil. Do nedělní bitvy (17:00, ONLINE přenos sledujte ZDE >>>) už nastoupil! Trenéři ho zařadili do čtvrté formace místo Valentina Claireauxe.