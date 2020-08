Po letech pryč z Litvínova. Trávníček naskočil za Bolku: Prostě hraju jinde | iSport.cz

Energie sice nevstoupila do utkání ideálně, následně ale nasázela pět gólů do první sirény • Pavel Mazáč (Sport)

Výsledek 5:7. Hodně divoká premiéra v dresu Mladé Boleslavi, že?

„To teda jo! Bylo znát, že to byl pro oba mančafty první přípravný zápas sezony, fakt velká divočina. Sedmnáctá sekunda, a hned gól. Nakonec dvanáct branek. Aspoň se diváci nenudili.“

Kdy jste se dozvěděl, že za Bruslaře naskočíte?

„Někdy minulý týden.“

Po dlouhých 14 letech na sobě máte jiné než černožluté barvy Litvínova. Jak jste si na zelenou zvykl?

„Nechci to takhle vnímat, nechci se ke konci v Litvínově vracet. Beru to tak, že prostě hraju jinde. Hokej jako hokej.“

Jak to vypadá s vámi a Boleslaví dál ohledně nějaké spolupráce? Je možné, že byste tu do extraligy naskočil?

„Mezi Ústím a Boleslaví funguje spolupráce, myslím ale, že není určena vyloženě pro mě. Zdejší kluci, kteří třeba nebudou tolik vytížení, si budou moct zahrát v Ústí. Naopak mladí kluci z Ústí by se mohli postupně zapracovat sem. Uvidíme, jestli se to nějak bude v sezoně týkat i mě.“

Co říkáte na atmosféru v hale? Přišly čtyři stovky fanoušků. Fandili, povzbuzovali.

„Je skvělé, že i v tomhle čase a za téhle situaci lidi přišli a vytvořili hezkou atmosféru. Je mi jich líto, že museli sedět celou dobu s rouškama. O to víc si cením, že přišli a vydrželi to.“

Co vy, jak se vám teď uřícenému po těžkém zápasu skrz roušku dýchá a mluví?

„Je to příšerné. Ještě, že s tím nemusíme hrát.“ (směje se)

Pociťuje jinak v kabině další protikoronavirová opatření?

„Všichni jsme byli na testech, což jsem pocítil dost. (úsměv) Jinak nic extra… V šatně se pohybují jen opravdu ti nejnutnější, snažíme se chránit, abychom zbytečně nepřišli do kontaktu s mnoha lidmi. Jinak to ale moc velká změna není.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE