ONLINE + VIDEO: Sparta prohrává s Libercem, přesilovku využil Bulíř

Michal Řepík poslal Spartu v závěru první třetiny do vedení • Dominik Bakeš (Sport)

Hokejisté Sparty po prvním utkání s Libercem (prohra 1:5) v semifinále ČP play off extraligy usilují o vyrovnání série. Pro Pražany klíčový duel startuje od 15 hodin. V podobné pozici je i Mladá Boleslav (první zápas prohrála s Třincem 0:2), která by ráda sérii přesunula na domácí led za stavu 1:1. Bruslaři se o to pokouší od 17 hodin. Uspějí poražení z prvních soubojů? Sledujte druhé ONLINE a VIDEA klíčových okamžiků na iSport.cz.