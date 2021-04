SESTŘIHY: Boleslav srovnala sérii s Třincem. Liberec vede 2:0 na zápasy

Hosté sice od poloviny úvodní třetiny prohrávali po výstavní trefě Jacka Rodewalda, ale třemi góly v rozmezí 15. až 33. minuty zápas otočili. O obrat se zasloužili svými premiérovými trefami v play off Jakub Strnad, Maris Bičevskis a David Bernad. Středočeši vyhráli semifinálový zápas v extraligovém play off poprvé v historii klubu.

Mladá Boleslav udělala po úvodní prohře dvě změny - v obraně nahradil zkušený Hrbas mladého Moravce a místo nemocného Claireauxe hrál v útoku jednačtyřicetiletý Trávníček, který do extraligy naskočil po více než roce. Třinci scházel Ondřej Kovařčík, jenž utrpěl lehčí otřes mozku po sobotním zákroku Dlapy a pádu na led. Poprvé tak do letošního play off zasáhl Marián Adámek.

První gól v sérii v rovnovážném stavu vstřelil v deváté minutě Rodewald a stál za to. Kanadský útočník si u pravé tyčky sebral po nepřesné střele Jaroměřského puk, odražený od zadního mantinelu, a pohotovým zakončením mezi nohami otevřel skóre.

Hosté poté ubránili oslabení a Šťastný se ocitl sám před Kacetlem, ale minul branku. Mladá Boleslav přesto v 15.minutě vyrovnala, když využila, že domácí střídali, rychle otočila hru a Stránského střelu doklepl Strnad. Ukončil tím neprůstřelnost Kacetla v sérii.

Oba týmy vedly v první polovině prostřední třetiny taktickou bitvu, snažily se hlavně neudělat chybu. Nerozhodný stav se ale ve 31. minutě změnil. Bičevskis obkroužil branku a následně volný kotouč vedle levého betonu Kacetla i dorazil. Gól platil, byť mu předcházelo postavení mimo hru.

Hostující Kousal v dalším střídání v přečíslení tři na jednoho přestřelil. Třinec se ale nepoučil a vzápětí z protiútoku tři na dva zvýšil z mezikruží Bernad.

Oba týmy hrály v úvodních třetinách velmi disciplinovaně, jedinou přesilovou hru nevyužil Třinec. Mezi 47. a 51. minutou měli ale domácí dvě početní výhody. První trest dostal Ševc, který svým zákrokem znemožnil Růžičkovi ve velké šanci lépe zakončit do odkryté branky. Hosté dlouhé oslabení ubránili zejména díky několika obětavým zákrokům i spolehlivým zásahům gólmana Růžičky.

O další drama se Oceláři připravili sami třemi vyloučeními, zápas dohrávali v oslabení. Středočeši tak na šestý pokus vyhráli semifinálový zápas.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:09. Rodewald Hosté: 15:00. J. Strnad, 30:42. Bičevskis, 32:30. Bernad Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Hrbas, Pláněk (A), Fillman, Bernad, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal – Trávníček, Cienciala, Jääskeläinen. Rozhodčí Pešina, Kika – Lederer, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec

Třinec - Mladá Boleslav: Bernad navýšil vedení svého týmu, 1:3

Třinec - Mladá Boleslav: Bičevskis se rychle zorientoval a dostal puk do branky, 1:2

Třinec - Mladá Boleslav: První branku v sérii vsítil Strnad, 1:1

Třinec - Mladá Boleslav: Rodewald ukázal hezkou fintu a zavěsil, 1:0

Sparta padla i podruhé, dvakrát se trefil Bulíř

Dvě branky dal Michal Bulíř, který s 22 góly v play off překonal klubový rekord Petra Nedvěda. Boj o finále bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek v Liberci.

„To je pro mě novinka. Co na to říct? Jsem samozřejmě rád, že to tak je. Petr Nedvěd byl hráč velkého kalibru. Pro mě to je čest, že jsem něco takového dokázal. Doufám, že nějaké góly ještě přijdou a hlavně, že to bude pomáhat týmu,“ řekl Bulíř novinářům.

Sparta po sobotní porážce 1:5 nastoupila s pozměněným složením útoků s výjimkou elitní řady. Místo Davida Dvořáčka se zařadil do sestavy Tomáš Šmerha, který se vrátil do extraligy poprvé od 9. února. Dosud nastupoval za prvoligovou Slavii. Návratu se dočkal den před 23. narozeninami.

Otevřít skóre mohla v 6. minutě Sparta, ale Kváča vyrazil Sobotkovu střelu a následně mu pomohla po Horákově dorážce horní tyčka. V čase 7:23 se naopak radoval Liberec, který potrestal Jurčinovo vyloučení. Lenc po Grígerově přihrávce zpoza branky z levého kruhu místo střely našel ještě Bulíře, který zamířil do odkryté části branky. Pro Bulíře to byla 21. trefa v play off a vyrovnal Nedvědův klubový rekord.

Odpovědět mohl Buchtele, ale Kváča ukryl jeho střelu v lapačce. Na druhé straně nadělala problémy Salákovi Jelínkova střela. V závěru úvodní části zamířil do šatny předčasně s krvavým zraněním v obličeji po Musilově ataku u mantinelu domácí bek Polášek, po pauze se do hry vrátil.

Sparta na přelomu první a druhé třetiny nevyužila početní výhodu při Vitáskově vyloučení, Kváča si poradil se střelami Sobotky a Tomáška. Při Formanově vyloučení zahrozili Lenc a Bulíř.

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 1:3. Tygři ovládli i druhý zápas, dvakrát pálil Bulíř

Pražané se nedočkali přesilovkové branky v sérii ani při Špačkově trestu, při kterém se do šance nedostali. Na druhé straně při plném počtu hráčů na ledě měl možnost Bulíř. V závěru druhé části po dlouhém boji o zašlápnutý puk u mantinelu došlo k potyčce, ze které vzešla přesilovka pro domácí i desetiminutový trest pro autora hattricku z prvního duelu Vlacha.

Oslabený Liberec oslabení znovu přečkal a odolal i při tlaku ve 44. minutě. Nejdříve trefil Horák pravou tyčku a Němečkovu dorážku kryl pravým betonem Kváča. V čase 45:46 sice dotlačil z dorážky puk za libereckého gólmana Kudrna, ale kouč Patrik Augusta si vzal trenérskou výzvu a branka neplatila kvůli Tomáškovu strčení do Kváči.

„Kontakt tam asi byl. Já jsem byl v souboji s bekem a chtěl jsem se jen trošku opřít, protože jsem tam přepadával. On spadl, jak spadl. Je tenká hranice, kdy gól platí a kdy ne. Nevím, jak by to bylo v jiných ligách. Prostě neplatil. Škoda, že jsem tam tu ruku natáhl,“ řekl útočník David Tomášek.

Augusta přiznal, že za takového stavu by trenérskou výzvu zkusil i v méně jasných situacích. „Ale dostali jsme i dobré pokyny od videokouče, že tam nějaký kontakt s brankářem byl,“ uvedl liberecký kouč.

Při Řepíkově vyloučení si poradil Salák s Bulířovou střelou. Devět minut před koncem se dostal do úniku Gríger, ale sparťanský gólman zasáhl lapačkou. O chvíli později obral Musil na pravém kruhu o puk Dvořáka a po rychlé otočce jej poslal bekhendem k pravé tyči, aniž by Salák stihl na jeho manévr zareagovat.

„Udělal jsem to tak nějak instinktivně. Netrénuju to, ale jsem rád, že to tam padlo. Překvapil jsem asi i Saláka. Urvali jsme tady dvě vítězství, což je pro nás velice dobré,“ prohlásil útočník Adam Musil. „Z pohledu diváka to vypadlo velice dobře a z mého pohledu to byl velice důležitý gól, který nám dodal trochu klidu do závěru,“ prohlásil Augusta.

V čase 58:47 při Poláškově trestu ještě zvýšil Bulíř svou šestou trefou v letošním play off. Kváčovi sebral nulu 16 sekund před koncem podařenou střelou Tomášek. „Vždycky pomůže, že jejich gólman neměl nulu, ale mrzí mě, že to přišlo takhle pozdě. Měli jsme tam střel dost a zrovna tahle ke konci tam takhle zaplula. Chtělo to trošku dřív,“ dodal Tomášek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:45. Tomášek Hosté: 07:23. Bulíř, 51:32. A. Musil, 58:47. Bulíř Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, Tomášek, Kudrna – Šmerha, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Ondráček, Špůr. Stadion

Sparta - Liberec: Tomášek překazil Kváčovi čisté konto, 1:3

Sparta - Liberec: Bulíř pojistil vítězství svého celku, 0:3

Sparta - Liberec: Chybu Dvořáka potrestal parádou z otočky Musil, 0:2

Sparta - Liberec: Úspěšná trenérská výzva trenéra Tygrů

Sparta - Liberec: Bulíř se trefil pod horní tyč, 0:1

Sparta - Liberec: Strkanice v závěru druhé třetiny