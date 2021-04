Oceláře srazil i gól z ofsajdu. Na to si challenge vzít nemůžu, mrzí Varaďu

Druhé semifinále Generali ČP play off s Mladou Boleslaví sice rozjeli třinečtí Oceláři výborně, kanadský útočník Jack Rodewald se blýsknul parádní ekvilibristikou . Zpoza nohy a ještě prakticky z nulového úhlu otvíral v 10. minutě skóre. Gól na Zlatou helmu. Jenže vrch nakonec bral buldočí důraz Mladé Boleslavi, vyhrála 3:1 a srovnala sérii 1:1 na zápasy. Zaslouženě, její výkon šel proti prvnímu duelu výrazně nahoru. Faktem je, že třetí gól dali Bruslaři z poměrně jasného ofsajdu.

Třinecký trenér Václav Varaďa nad situací z 33. minuty jen bezmocně pokrčil rameny. „Zaznamenal jsem to, ale na ofsajd si challenge (trenérskou výzvu) vzít nemůžu...“ Michal Trávníček vjel do útočného pásma před Joonou Jääskeläinenem, který následně zpětnou přihrávkou našel Davida Bernada, jenž umístěnou dělovkou zakončil rychlý brejk. Sudí porušení pravidel nepostřehli, Bruslaři šli do vedení 3:1.

Třinecký kouč se na špatně posouzenou situaci nevymlouval. Chybu viděl hlavně u svého týmu. „Propadli jsme v útočném pásmu a oni sehráli brejk dobře. A zakončili ho velmi dobrou střelou. Co mi pomůže, když vyčiním rozhodčímu? Odpustí nám něco? Jsou tam čtyři a udělali rozhodnutí, tak to je.“

Oceláři měli před inkasovanou brankou i smůlu. Erik Hrňa u mantinelu přepadl přes ležícího Daniela Kurovského, oba pak vzadu chyběli. První gól pro změnu Třinečtí inkasovali po špatném střídání, při druhém Maris Bičevskis na brankovišti přetlačil Tomáše Kundrátka. Rychlé vedení Oceláři ztratili především vlastní vinou. Na soupeře, který proti prvnímu zápasu výrazně přidal na rychlosti, důrazu i disciplíně, tentokrát neměli.

„Vstup nebyl špatný, začátek vyrovnaný, i Boleslav měla šance, vstřelená branka to malinko posunula na naši stranu,“ komentoval Varaďa. „Ale ke konci třetiny jsme lacině inkasovali, podobné chyby se nám proti Boleslavi stávaly i v základní části. Špatně jsme vystřídali a oni šli důrazně do branky. Pak to byl boj.“

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 1:3. Hosté vyrovnali stav série

Kromě několika zaváhání ale neměl Varaďa svým borcům moc co vytýkat. Tedy až na fauly v závěru, které jeho týmu sebraly šanci na power play. „Měli jsme snahu, ale oni hráli velmi obětavě a důrazně, nepustili nás k vážnější situaci. Kluci nic nevypustili, ale i oni cítí, že výkon nebyl z naší strany tak dobrý, jako v prvním zápase. Zapracujeme na tom, abychom byli lepším týmem.“

Zbytečné fauly v závěru svým borcům Varaďa pochopitelně vytkne. „Od Matěje (Stránského) i od Michaela (Špačka) to bylo zbytečné, připravili jsme se o šanci bojovat v závěru sami. Kluci sami budou chtít být lepší, takové věci musíme dát ze hry pryč. I dál čekám vyrovnanou a urputnou bitvu. Budeme se snažit zlepšit, abychom odvezli obě vítězství z Boleslavi,“ dodal Václav Varaďa.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:09. Rodewald Hosté: 15:00. J. Strnad, 30:42. Bičevskis, 32:30. Bernad Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Hrbas, Pláněk (A), Fillman, Bernad, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal – Trávníček, Cienciala, Jääskeläinen. Rozhodčí Pešina, Kika – Lederer, Zíka Stadion WERK ARENA, Třinec

Třinec - Mladá Boleslav: Bičevskis se rychle zorientoval a dostal puk do branky, 1:2

Třinec - Mladá Boleslav: První branku v sérii vsítil Strnad, 1:1